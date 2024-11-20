Yerli kripto varlık alım satım platformu Kuantist, mobil uygulamalarını yayına aldı

Yerli kripto varlık alım satım platformları, Sermaye Piyasası Kanunu Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan ilke kararlar ışığında Türkiye’de günden güne belirginleşen kripto yasasına uyum için hazırlıklarına hız verdi. Sermaye piyasalarının deneyimli ismi, 2019-2021 yılları arasında Borsa İstanbul Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Direktörlüğü görevini yürüten Serhat Yıldız tarafından kurulan Kuantist isimli yeni nesil kripto varlık platformu da bu kapsamda önemli adımlar attı. Organizasyon yapısını yasal düzenlemelerin gerektirdiği şekilde inşa eden Kuantist, son olarak kripto varlık alım satım mobil uygulamalarını tüm platformlarda devreye aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Kuantist CEO’su Serhat Yıldız, “Kuantist’in alışılmışın dışında, yalın ve fırsatlarla dolu kripto varlık alım satım deneyimi sunan mobil uygulamaları App Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery'den indirilerek kullanılabiliyor. iOS, Android ve Huawei kullanıcıları regülasyon odaklı geliştirilmiş, ayrıntıları önemseyen bir ekip tarafından tasarlanmış ve kullanıcı deneyimini her şeyin önüne koyan mobil uygulamamız indirdikten sonra Kuantist üyeliğini üç adımda tamamlayarak farklı kripto varlıkları TL ile alıp satabiliyor” dedi.

Kripto düzenlemesine uyum için gereken tüm adımları atıyor

Resmî Gazetede yasalaşan düzenlemeyi takip eden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenlerinde yayımlanan ilke kararlar doğrultusunda Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen şirketler için sermaye şartı getirildi. Organizasyon yapılarının nasıl olması gerektiğine dair de ayrıntılar paylaşan SPK bültenleri uyarınca gerekli adımları attıklarını vurgulayan Serhat Yıldız, “Geçtiğimiz birkaç ay Kuantist için oldukça hızlıydı. Kuantist olarak ikincil kararlar çerçevesinde sermayemizi yükselttik, yönetim kurulumuzu deneyimli isimlerle genişlettik. Uluslararası partnerliklerle platform güvenliğini ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkardık. Ayrıca SPK ön başvurumuzu da vakit kaybetmeden gerçekleştirerek SPK’nın yayımladığı Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde Kuantist işletme adımız ve Kuantist Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. unvanımızla yerimizi aldık” dedi.

Küresel işbirlikleriyle platform güvenliğini üst seviyeye taşıyor

Kuantist’in kullanıcıların banka hesaplarından yatırdıkları Türk Lirası bakiyelerle kolayca Bitcoin ve diğer öncü kripto varlığı alıp satabildikleri kullanıcı dostu ve yeni nesil bir kripto varlık alım satım platformu olduğunu vurgulayan Serhat Yıldız,

“Şeffaflık, Kuantist’in marka kimliğini oluşturan değerlerin başında geliyor. Bu vizyonla kurumsal kripto saklama alanında dünya liderleri arasında sayılan Fireblocks, blokzinciri odaklı veri sağlayıcı Chainalysis ve AML çözümleri sağlayıcısı Sanction Scanner gibi küresel ölçekteki kuruluşlarla iş birlikleri kurduk. Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, dünyanın önde gelen likidite sağlayıcılarını Kuantist üzerinden Türk Lirası işlem çiftlerinde likidite sağlamaya davet ettik. Kullanıcı sayımızdaki artışla birlikte, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla düzenli olarak bağımsız denetim raporlarımızı kullanıcılarımızla paylaşacağız. Rezerv kanıtı raporlarımız başta olmak üzere, mevzuatın izin verdiği tüm ayrıntıları şeffaf bir şekilde kullanıcılarımızın erişimine açarak platform güvenliğini ve güvenilirliğini titizlikle gözettiğimizi bağımsız raporlarla da kanıtlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka çözümü Kahin’i 2025’in ilk yarısında sunacak

2025 itibarıyla büyüme konusunda hızlanacaklarını ve bu süreçte yaptıkları teknoloji yatırımlarının çıktılarını ürün ve hizmetler olarak sunacaklarını vurgulayan Kuantist CEO’su Serhat Yıldız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Yerli finansal teknoloji şirketlerinden biri olarak konumlanan Kuantist olarak kullanıcılarımızı destekleyecek yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümler üretmeye odaklanıyoruz. 2025’in ilk yarısında lansmanını yapacağımız Kahin de tam olarak böyle bir çözüm. Kahin, yapay zeka teknolojisiyle blokzincirini birleştiren yenilikçi bir ürün olarak rakiplerimizden farklılaştığımız noktalara eklenecek. Ülkemizde yakın zamanda hayata geçen kripto varlık düzenlemesinin ardından Kuantist olarak 2025’i büyüme odaklı geçireceğiz. 2025 içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmayız hedefliyoruz” dedi.