Zignaly, önümüzdeki beş yılda on milyarlarca doları kontrol eden bir yapıya dönüşmeyi hedefliyor

Dünya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Zignaly’nin ana amacının başarılı trader’lar ile yatırımcıları bir araya getirmek olduğunu belirten Zignaly Kurucu Ortağı ve CFO’su Abdul Rafay Gadit. “Platformumuzda kullanıcılar trader’ların işlemlerini, başarı göstergelerini ve risk oranlarını görebiliyor. Öte yandan biz de burada kullanıcıların doğru karar verebilmeleri ve zarar görmemeleri adına Z Skoru uygulamasına gittik. Yapay zekâ teknolojisinden de yararlanan bu skorla kullanıcılar, trader’ın ne kadar iyi olduğunu yatırım davranışlarını, geçmiş başarı ve başarısızlıklarını görebiliyor.” dedi.

En yeni projelerinden birinin ZIG Kart olduğunu söyleyen Abdul Rafay Gadit, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu projeyle birlikte kullanıcılarımıza dünya genelindeki 38 milyon işletmede cüzdanlarındaki kripto paraları kullanma imkânı tanıyoruz. Bazı ülkelerde kripto paralarınızı kolaylıkla fiat paraya çeviremeyebiliyorsunuz. ZIG Kart da bu doğrultuda çözümler yaratıyor. Şu anda kart cüzdandaki USDT’leri kullanıyor ama önümüzdeki dönemde buraya Bitcoin de eklenecek.”

“Çalışmalarımızla 1 milyon ila 1 milyar arasında müşteriye erişmeyi hedefliyoruz”

ZIG Chain ile DeFi ve merkeziyetsizliğe odaklanmayı amaçladıklarını ifade eden Gadit, “ZIG Chain, fon yöneticilerini ve yatırımcıların hepsini bir araya getirecek. Bunların sonucunda da aslında çok fazla on-chain transaction gerçekleşecek. Peki tüm bunları neden kendi blockchainimiz ile yapmayalım? Eğer kendinize ait bir blockchain olmazsa bu konuyu da çok fazla kontrol edemiyorsunuz. Bu yüzden ZIG Chain’i çıkartıyoruz. Buradaki protokol de Zignaly’nin kendi protokolü olacak. Yatırımcılar böylece yüzlerce Dapp’i kullanarak kâr elde edebilecek. Öte yandan kripto ve DeFi endüstrisine ilişkin bir gözlemimiz var. Ne yazık ki bu sektörlerdeki uygulamaların kullanıcı arayüzleri pek iyi değil. Bizde bu doğrultuda sağladığımız basit ve kolay altyapıyı oldukça kullanışlı bir arayüzle sunuyoruz. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda da 1 milyon ila 1 milyar arasında müşteriye ulaşabileceğiz. 5 yıl içerisinde de on milyarlarca doları kontrol eden bir yapıya dönüşmek istiyoruz.” dedi.

“Önümüzdeki aydan itibaren 30-40 kadar uygulamaya yatırım yapacağız”

DWF, OKX Ventures ve farklı paydaşların katılımıyla 100 milyon dolarlık bir ekosistem fonu oluşturduklarını belirten Zignaly CFO’su, bu fonla birlikte ZIG Chain ekosistemini geliştirmeyi amaçladıklarını ve önümüzdeki aydan itibaren 30-40 kadar uygulamaya yatırım yapacaklarının altını çizdi.