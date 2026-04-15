1 milyon Euro'luk tabloyu 100 Euro'ya aldı

Sanat dünyasında dikkat çeken bir çekiliş, milyonluk bir eseri sürpriz şekilde yeni sahibine kavuşturdu. Pablo Picasso imzalı ve değeri 1 milyon Euro'yu bulan tablo, yalnızca 100 Euro'luk biletle çekilişe katılan Ari Hodara’ya çıktı.

Fransız gazeteci Peri Cochin tarafından, Picasso Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte “Tête de Femme” adlı eser ödül olarak sunuldu. Tabloda Picasso’nun ilham perisi Dora Maar tasvir ediliyor.

Kazanan şoke oldu

Paris’te yaşayan mühendis Ari Hodara, Christie’s müzayede evinden gelen telefonla sonucu öğrendi. Hodara, “Bunu kazanmayı beklemiyorsunuz ama benim için harika bir sürpriz oldu” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

120 bin biletle sınırlı çekilişte yaklaşık 11 milyon Euro gelir elde edildi. Bu gelir, Fransa Alzheimer Araştırma Vakfı’na bağışlanacak.