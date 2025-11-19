100 bin kişinin kullandığı altın tuvalet 12 milyon dolara satıldı
Sotheby’s, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “America” adlı 18 ayar altından yapılmış klozetini New York’ta açık artırma ile sattı. Daha önce 100 bin kişi tarafından 'kullanılan' tuvalet 12 milyon dolara alıcı buldu.
New York’taki Sotheby’s müzayedesi dikkat çeken bir açık artırmaya sahne oldu.
İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan’ın tamamen altından yapılmış, çalışır durumdaki 'America' adlı tuvaleti katılımcıların beğenisine sunuldu.
Daha önce İspanya'daki Guggenheim Müzesi'nde sergilenen ve 100 binden fazla kişi tarafından kullanılan 'America' adlı eser; sanatçının servet, ayrıcalık ve eşitsizlik temalarına yaptığı göndermeler nedeniyle geniş yankı uyandırmıştı.
'America' açık artırmada yalnızca tek bir teklif aldı ve 12 milyon dolara satıldı.
Sotheby’s, tuvaletin salt altın değerinin bile yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu belirtiyor.