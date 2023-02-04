'1002. Gece sergisi' farklı bir masal sunuyor  

Küratörlüğünü Banu Seyhan’ın üstlendiği “1002. Gece” adlı çağdaş sanat sergisi, 1001 Gece Masalları’na atıfta bulunarak her sanatçının kendi dilinden; kendi dili ile kurduğu öznel ve incelikli ilişkisinden 1002. Gece’ye yazılan bir masala davet ediyor.

İlkçağlardan bu yana yaratımın ve doğumun sembolü ile özdeşleştirilen kadının, “şifacı, ruh bilimci, masalların ve dilin aktarıcısı, gizemli sırların bilicisi, ruhlara ve düğümlere fısıldayanı, yılanları konuşanı, Antigone gibi toplumsal olayları düzenleyeni” gibi kendine has bir yaratım içerisinde olduğu söylenebilir.

Bu süreçte Umay’ı, Frigya’nın tanrıçası Kybele’yi, Anadolu topraklarının Şahmeranı’nı, Lilith’i, Rhea’yı, İsis’i, Şehrazat’ı ve daha nicesini düşünmek; tam da serginin kalbine yani kadın ve onun yaratımı pratiğine denk düşer. Gaye Su Akyol, Tuğçe Arıöz, Zeynep Aslanoba, Deniz Avşar, Büşra Aydagün, Kübra Boy, Nur Çağlak, Aslı Çelikel, Bedia Ekiz, Ece Haskan, Ecem Dilan Köse, Ayşe Uluçay, Melda Yaramış, Cansu Yıldıran ve Beyza Yıldırım’ın eserlerinin bulunduğu sergi; analogdan dijitale, her sanatçının kendi pratiğine ve anlatımına dair geniş bir yelpazede farklı teknikler sunuyor.

Taksim Sanat, bulunduğu konum ve ev sahipliği yaptığı farklı sanat disiplinleri sayesinde, çeşitli izleyici profilini, uluslararası standartlardaki projelerle ücretsiz olarak buluşturmayı hedefliyor. Çağdaş, dijital ve geleneksel sanat sergileri dışında; performans sanatları, konuşma serileri, sanat kolektifleri, kurumlar ve bağımsız topluluklarla iş birlikleri ve açık çağrılarla programlar sunuyor. Bu bağlamda sunduğu sergilerden birisi olan 1002. Gece, 7 Şubat - 26 Mart tarihleri arasında Taksim metro girişinde yer alan Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.