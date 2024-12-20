1055 gümüş sikke ait olduğu topraklara kavuştu

Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'ndaki yetkililerin şüphe üzerine yaptığı aramada, Türkiye'ye ait olduğunu tespit edilen, M.Ö. 7-5'inci yüzyıl tarih aralığında basılmış 1055 sikke ele geçirilmişti. Resmi törenle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim edilen eserler yurda getirildi.

Bakan Ersoy, konu ile ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu’nun tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yunanistan’da teslim aldığımız bu eşsiz kültürel mirasımızı bugün vatanımıza getirdik.

Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde tarihin bu kıymetli parçalarını ülkemize geri kazandırdık. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında gösterdikleri iş birliği için Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni’ye ve Atina Nümismatik Müzesi yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kültürel miras, insanlığın ortak değeridir. Bu değerlerin korunması ve ait oldukları topraklara dönmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."