11 dakikada 123 milyon TL'ye satıldı

Sotheby’s tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin’in bir dönem kullandığı Hermes çanta, cuma günü Abu Dabi’deki açık artırmada 2,86 milyon dolara (yaklaşık 123 milyon TL) satıldı.

Satın alan kişi kimliğini gizledi

Satılan çanta, Jane Birkin’e 2003 yılında hediye edilen özel bir “Birkin Voyageur” modeliydi. Önceden 230 bin-430 bin dolar aralığında değer biçilen çanta, tahminlerin yaklaşık altı katına satıldı. Sotheby’s, 11 dakika süren ve altı koleksiyoncu arasında gerçekleşen yoğun bir teklif yarışına sahne olan müzayedenin sonunda çantanın telefonla katılan gizli bir alıcıya gittiğini bildirdi.

Çantanın içindeki el yazısı

Çanta, Jane Birkin’in sahip olduğu dört Hermes çantadan biriydi. Birkin, bu çantaları zaman zaman hayır işleri için satarak sosyal sorumluluk yönünü de öne çıkarmıştı. Satılan çantanın içinde, Birkin’in el yazısıyla Fransızca “Benim Birkin çantam, dünyayı dolaşan yol arkadaşım” notu bulunuyor.