125 yayınevi, 200 yazar Bursa'da okurlarla buluşuyor

20 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen törenle start aldı. Fuarın açılışına; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Teoman Duralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bosna Hersek’in Türkiye Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve Aliya İzzetbegoviç’in torunu Nada Berberoviç de katıldı. ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ anısına ithaf edilen fuar, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Canan Karatay gibi Türkiye’nin yakından tanıdığı onlarca yazar ile düşünüre ev sahipliği yapacak. Misafir ülke olarak Bosna Hersek’in belirlendiği fuarın yerli onur konuğu Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Teoman Duralı, yabancı onur konuğu da Bosna Hersek Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Cevad Karabasan oldu.

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nın 10 gün boyunca tam bir kültür şöleni olarak devam edeceğini, şehre büyük bir hareketlilik katacağını söyledi. Başkan Aktaş, konuşmasında, Bursa’da son günlerde hizmete aldıkları 2 kitap projesine de değindi. Bunlardan birinin ‘Kitap her kapıyı açar’ isimli proje olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bu projemizle, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerden kitap alan her okur, şehir içi ücretsiz gidiş ve dönüş ulaşımını ‘aldığı kitapla birlikte verilecek’ 2 kullanımlık Bursakart sayesinde karşılamış olacak. Yani kitaba giden yolu kolaylaştırdık ve ücretsiz hâle getirdik” dedi. Diğer projede ise herkesin rahatlıkla ulaşabileceği kütüphaneler oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “İlk adımı da burada atmak istiyoruz. ‘Bilgi paylaştıkça çoğalır’ sloganıyla girişte bir kitap kumbarası kurduk. İlk kütüphanemizin içini birlikte dolduralım ve bu projeye aidiyet hissi katalım istedik” diye konuştu. Bursa’nın kültür hayatına katkı sunmak, Bursalıların daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak için düzenledikleri fuara katılımlarından dolayı protokol üyelerine, yayınevleri ve yazarlara teşekkür eden Başkan Aktaş, “Yine onur konuğumuz olan ama maalesef rahatsızlığı sebebiyle katılamayan Prof. Dr. Cevad Karahasan Bey’e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını temenni eder, kitapla geçen bir ömür dilerim” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, yayınevlerine ait stantları gezdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, stant ziyaretlerinin ardından söyleşi programına katıldı.