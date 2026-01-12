15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Taksim’de açılıyor

15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi, 42 ülkeden 763 fotoğrafçının eserlerinden oluşan seçkisiyle 12 Ocak–12 Şubat tarihleri arasında İBB Taksim Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

Bu yıl yarışmaya 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6 bin 294 eserle katıldı. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Doğa ve İnsan, Mutfaktan Kareler ve Serbest kategorilerinde ödül alan çalışmalar belirlendi. Sergide, 3’ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere toplam 30 ödüllü eser ile FIAP, GPU ve TFSF mansiyonlarına layık görülen 54 eser, toplamda 84 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Uluslararası patronaj vurgusu

Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması, fotoğraf dünyasının saygın kurumları olan FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), GPU (Global Photographic Union) ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) patronajlarında düzenlenerek, uluslararası alandaki prestijini pekiştiriyor.

Üç kategoride ortak anlatı

Doğa ve İnsan kategorisi, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi uyum, mücadele ve dönüşüm ekseninde ele alırken; Mutfaktan Kareler, farklı coğrafyaların mutfak kültürlerini ve gündelik yaşam pratiklerini fotoğraf aracılığıyla görünür kılıyor. Serbest kategori ise fotoğrafçılara yaratıcılıklarını sınırsız biçimde ifade etme imkânı sunuyor.

“Sanata ve kültüre dokunan projeler üretiyoruz”

Durum Gıda CEO’su Gülçin Arslan Hazar, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraflarla farklı kültürlerin hikâyelerine tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Arbella olarak yalnızca sofralara değil; sanata, kültüre ve toplumsal hafızaya dokunan projeler üretmeyi önemsiyoruz. Bu yarışma, fotoğraf sanatının birleştirici gücünü her yıl daha da görünür kılıyor” ifadelerini kullandı.