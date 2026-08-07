1800 yıllık sembol gün yüzüne çıktı: Aspendos’ta ‘Sağlık Tanrısı’ ve oğlunun heykeli bulundu
Aspendos Antik Kenti'nde "sağlık tanrısı Asklepios"un 1800 yıllık heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, "sağlık tanrısı Asklepios" ile oğlu ve yardımcısı "Telesphoros"u birlikte betimleyen, 2,20 metre boyunda mermer heykel grubunun gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.
Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eserin, Tiyatro Caddesi'ndeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulunduğunu belirten Ersoy, "MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu. Ersoy, şunları kaydetti:
"Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını, uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise heykel grubunun ana figürünü oluşturan Asklepios, ayakta, cepheden, olgun yaşta, uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi. Eser, Roma Dönemi Aspendosunda, Asklepios kültünün varlığını ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı.