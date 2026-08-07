1800 yıllık sembol gün yüzüne çıktı: Aspendos’ta ‘Sağlık Tanrısı’ ve oğlunun heykeli bulundu

Roma İmparatorluk Döne­mi'ne ait eserin, Tiyatro Cad­desi'ndeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıt­sal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulun­duğunu belirten Ersoy, "MS 2. yüzyılın son çeyreğine ta­rihlenen heykel grubu; figür­lerin duruşu, himationun kıv­rım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yo­ğun işçilikle dönemin heykel­tıraşlık anlayışını yansıtıyor" değerlendirmesinde bulun­du. Ersoy, şunları kaydetti:

"Antik Çağ'da Asklepi­os hekimliği, tedaviyi ve sağ­lığın korunmasını, uzun ve kapüşonlu giysisiyle betim­lenen Telesphoros ise teda­vinin tamamlanmasını, iyi­leşmeyi ve nekahet dönemi­ni simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşme­sine uzanan şifa sürecini bü­tüncül biçimde anlatan güç­lü bir sembol niteliği taşıyor” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise heykel grubunun ana figürünü oluş­turan Asklepios, ayakta, cep­heden, olgun yaşta, uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi. Eser, Ro­ma Dönemi Aspendosunda, Asklepios kültünün varlığını ve sağlık inancının kent ya­şamındaki yerini belgeleyen önemli arkeolojik veriler ara­sında yer aldı.