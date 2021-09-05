'1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar' sergisi açıldı

Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan ‘’1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi’’ İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu’nda 03 Eylül Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanı Sn Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı.

Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nun koleksiyonerliğiyle başlayan ve 2014 yılında Müze çatısı altında toplanarak ziyaretçilerle ve daha geniş kitlelerle buluşan Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan ‘’1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi’’; 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, işgal edilen bir ülkenin ve yok edilmeye çalışılan bir halkın, tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında Türk kadınının çektikleri zorlukları, yüklendikleri sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları konu alıyor.

Bakan Ersoy: Kadınlarımızın kahramanlıklarını görme şansı

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ‘’Kadınlarımız çocuklarımız herkes bu savaşta yer aldı. Sergide özellikle kadınlarımızın yaşadığı zorluklar, almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz" dedi.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmada; Hisart ile birlikte yapılan bu 1. Dünya savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki kadın kahramanlara atfen yapılmış olan bu Serginin içerik açısından çok özel bir temayla oluşturulduğunu ifade ederek‘’ tabi bütün varlığımız ile çarpışırken sadece burada erkeklerimiz ön plana çıkmadı. Kadınlarımız çocuklarımız herkes bu savaşta yer aldı. 1. Dünya Savaşıyla başlayıp Kurtuluş Savaşıyla devam eden büyük işgal hareketine karşı Türk halkı bütün varlığıyla mücadele etti ve Türkiye Cumhuriyetini bugünkü temelleri üzerinde kurmayı başardı. İşte bu savaşta kadınlarımızın yaşadığı zorluklar, almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz." dedi.

Bakan Ersoy: Emeği geçen herkese teşekkürler

Sergide yer alan gerçekçi canlandırmalara dikkati çeken Ersoy, "Özellikle Hilal-i Ahmer Cemiyetinin bugünkü adıyla Kızılay'ın seminerlerinde ilk mezun ettiği Safiye Hüseyin Elbi hemşirenin, çocuk kahramanlarımızın veya İstiklal madalyası sahibi Fatma Seher (Kara Fatma) figürünün kişisel eşyalarını görme şansımız oluyor. Bu yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Anlamlı bir sergi çünkü hem kurtuluş mücadelemizi anlatıyor hem de kadının kurtuluş savaşında Milli Mücadeledeki rolünü anlatan çok anlamlı bir sergi. Türk kadını tarih boyunca bir taraftan evini otağını toparlarken diğer taraftan yurdu tehlikeye girdiğinde vatanı tehlikeye girdiğinde babasından, eşinden, evladından ve zamanı geldiğinde kendi canından fedakarlık eden Türk kadınından bahsediyoruz. Dolayısı ile Milli Mücadelede ve bütün tarih boyunca Türk kadınının oynadığı rol elbette ki bu sergiye sığmayacak kadar büyüktür. Tüm kadın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Çuhadaroğlu: Benim için heyecan verici

Hisart Müze Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu "Kurucusu olduğum Hisart Canlı Tarih müzesi koleksiyonlarından derlenmek suretiyle oluşturulan 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda kadın kahramanlar sergisini sizlerle buluşturmak benim için oldukça heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Nejat Çuhadaroğlu; “Milli Mücadele döneminde işgali protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinglere yoğun bir şekilde iştirak eden Türk Kadını, bu ölüm kalım mücadelesinde, hem cephelerde yer almış, hem de cephe gerisinde kurduğu yardım cemiyetleri vasıtasıyla yaralı ve hastaların bakımı, askerlerimize giyecek ve yiyecek temini, kağnılarla cepheye silah-erzak taşıma ve cephane imali işlerinde, sırası geldiğinde çocukları ile beraber çalışarak hizmet etmiştir. Milli mücadelenin en önemli aktörlerinden olan Türk Kadının çektiği zorlukları, yüklendiği sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları işleyen sergi; içinde barındırdığı eserler aracılığı ile taşıdığı anlam ve kültürel ağırlığı açısından tarihe ışık tutmaktadır’’ dedi.

Her bir eserinde 30 senelik maket deneyimi, 25 senelik diorama yeteneği ve 18 senelik koleksiyoner kimliğini bu sergide ziyaretçilerle buluşturan Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, Milli Mücadele tarihimizin gizli kahramanları kadınları konu alan serginin İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu’nda açılmasının önemine değinerek katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Sn Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sunarak Sergi Kitapçığı takdim etti.

Sergi kapsamında, Hilal-i Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan Hemşirelik kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi’ye ait madalyalar, mektuplar ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshalarının yanı sıra Milli Mücadele dönemine ışık tutan canlandırmalar, manken ve dioramalar ve objeler yer alıyor.

Beyoğlu’nda bulunan İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen sergi 20 Eylül tarihine kadar Pazartesi günleri hariç 11:00-19:00 saatleri arasında tarih ve sanatsever ziyaretçileriyle buluşacak.