2020 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

22 Ekim 2020

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Şiir" dalında 52, "Roman" dalında 49 eserle başvurulan yarışmada yazar Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullar ödül alacak eserleri belirledi.

Roman ödülü "Aşıklar Bayramı" ile Kemal Varol'un oldu

Üyeleri arasında Mehmet Eroğlu, Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan'ın yer aldığı roman dalı seçici kurulu tarafından roman ödülü, "Sözlü kültürle yazılı kültürü başarılı bir şekilde birleştirmesi ve bir iç hesaplaşmayı etkileyici bir dille anlatması" sebebiyle Kemal Varol'un "Aşıklar Bayramı" eserine verildi.

Metin Celal'ın şiir dalında seçici kurul başkanlığını üstlendiği, Ali Ural, Tuğrul Tanyol, Adnan Özer ve aile adına Kerem Alışık'ın yer aldığı jüri de "kısa dizelerle, sesi kısarak yalın anlatımla ulaştığı şiirini ileri götüren yaklaşımıyla" Elif Sofya'nın "Hayhuy" isimli eserini ödüle değer bulundu.

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi, "At Sancısı" kitabıyla Elvan Kaya Aksarı olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise "Sevgili Kardeşim Ben" adlı kitabıyla Enes Kurdaş'a verildi.

Kaynak: AA