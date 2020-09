2020 Netflix filmleri ve dizileri | En yeni filmler ve diziler

15 Eylül 2020

Abonelik sistemi ile çalışan ve üyelerini filmler ve dizilerle buluşturan Netflix, içeriklerine eklemeler yapmaya devam ediyor. Her hafta yeni Netflix filmleri ve dizileri üyelerle buluşurken, henüz Netflix'i inceleme fırsatı bulmayanlar en yeni Netflix filmleri ve dizilerini araştırıyor.

İşte en yeni Netflix filmleri ve dizileri...

Diziler

Netflix'in dizi kategorisine Away, Cobra Kai, Biohacker, Get Organized, Close Enough, High Score, Hoops, Chef's Table BBQ, Young Wallander, Julie an The Phantoms, Million Dolar Beach House ve Was It Love dizileri yer alıyor.

Ayrıca Atiye, Lucifer, Family Business, Rust Valley Restorers, Trinkets, La Valla ve Taco Günlükleri dizilerinin yeni bölümleri de izleyicilerle buluşuyor.

Filmler

Filmler kategorisine bakıldığında ise Baba Aranıyor, Döndüm Ben, Kızım ve Ben, A Million Ways To Die In The West, Zor Biraderler, Düğüm Salonu, My Spy, Zengo, Gişe Memuru, The Theory of Everything, Anormal Kahramanlar, 12 Strong, Aşk Garanti, The Perfect Match, Ahtapottan Öğrendiklerim, Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum, Alive, The Grinch, Süprizli Gece, Bir Yıldız Doğuyor, Corazon Loco, Küçük Ayak, Countdown, Dehşetin Yüzü, Kefaret, Unfriended Dark Web, Black Lightning, İlk Eşler, All Together Now, Repomen, The Lovers, The Honor List, Patron Bebek, Sorry To Bother You, Fear and Loathing in Las Vegas, Hard Target, Dudley Do-Right ve Kader maçı filmleri yeni filmler arasında yer alıyor.

Bu filmlerin yanı sıra The Devil All Time, Baby, Challenger: Son Uçuş, Ratched, Paramedik, The Last Word, Jurassic World: Kretase Kampı, The Playbook, The American Barbecue Showdowni Criminal Birleşik Krallık, Kiss The Ground, Assassination Nation, Bucin, Gims, Travel With My Father, Novitiate, Meat Eater, Latasha İçin Bir Şarkı, Çiko Bonbon Yetenekli Maymun, Signs, Sing On!, Dolly Kitty, Dragon's Dogma, Küçük Bheem İle Büyük Maceralar ve Mighty Express bu hafta izleyiciyle buluşacak filmler arasında gösteriliyor.