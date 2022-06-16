2023 Coachella Festivali ne zaman?

Her yıl Indio, Kaliforniya'da düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella Festivali, yine heyecanla bekleniyor. 1999 yılından bu yana düzenlenen ve her yıl renkli görüntülere sahne olan Coachella Festivali'nin 2023'te hangi tarihlerde yapılacağı açıklandı.

Coachella Müzik Festivali, 15-16 Nisan ve 21-22 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Coachella Festivali biletleri ise 17 Haziran 2022'den itibaren satışta olacak.

Rock, indie, hip-hop ve elektronik müzik sanatçılarının sahne olduğu festivale bu yıl hangi sanatçıların katılacağı merak edilirken, henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.

COVID-19 nedeniyle üç kez ertelenen Coachella Festivali'ne bu yıl Harry Styles, Billie Eilish, The Weeknd, Swedish House Mafia, Khalid, Justin Bieber, Snoop Dogg ve Megan Thee Stallion gibi isimmler sahneye çıkmıştı.