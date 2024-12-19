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2024'ün en çok satan kitapları açıklandı! İlk üçteki Türk yazar hangisi?

2024'te 10 milyon kitap satışına imza atan Hepsiburada, yılın en çok satan kitaplarını açıkladı. Çocuk kitaplarının satış lideri olduğu listede en çok satan yazarlar arasında Pierre Franckh, Ahmet Ümit ve Matt Haig ilk üç sırayı paylaştı. Ahmet Ümit’in yeni kitabı 'Yırtıcı Kuşlar Zamanı' ön siparişe açıldığı ilk gün 1.000’den fazla sipariş alarak büyük bir başarıya imza attı.

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2024 yılını on milyon kitap satışı yaparak geride bırakmaya hazırlanan Hepsiburada, yılın en çok satanları listesini yayınladı. 250 binden fazla farklı kitabın okurlarla buluştuğu platformda satış lideri çocuk kitapları oldu; bu kategoride en çok okura ulaşan kitap ise “Genel Kültür Kitabım - Büyüyorum” oldu. Kitap kategorilerinde çocuk kitaplarından sonra en çok edebiyat, kişisel gelişim ve eğitim kitapları satıldı.  

 

İlk günde binden fazla sipariş başarısı

Pierre Franckh’in “Rezonans Kanunu” isimli kitabı 2024 yılının en çok aratılan ve en çok satın alınan kitap oldu. Bunu Ahmet Ümit'in "Yırtıcı Kuşlar Zamanı" isimli kitabı ve Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” isimli kitabı takip etti. Ahmet Ümit’in yeni kitabı “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”, ön siparişe açıldığı ilk gün 1.000’den fazla sipariş alarak büyük bir başarıya imza attı. 

En Çok Satan 3 Kategorinin Popüler 5 Kitabı

Çocuk

Genel Kültür Kitabım - Büyüyorum - Çağrı Odabaşı
Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et  Loic Audrain
Sevginin Gücü - Caroline Richards
Konuşturan Sorular  Ses Kartları ve Kitap Seti - Gülşah Mutlu 
Cumhuriyet'in İlk Sabahı - Şermin Yaşar,  İlber Ortaylı

Yerli Edebiyat

Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit
Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar
4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin
Salkım Sokak No: 3 - İclal Aydın
Kader Oyunu - Ergün Kazanır

Yabancı Edebiyat

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
Martin Eden - Jack London
Hayat İmkansız - Matt Haig
Kızıl Karma - Jean-Christophe Grangé
İntermezzo - Sally Rooney

 


 

 

 

 