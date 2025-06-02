2024’ün kültür mesaisi: Sinema ve gösteri sanatlarının karnesi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıkladı.

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında 295'i yerli 441'i yabancı film olmak üzere toplam 736 film vizyona girdi. 2024 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 776 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 317 bin 274 oldu.

Sinema istatistikleri, 2023 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayımlanıyor.

Sinema seyirci sayısında artış

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 34,7 artarak 18 milyon 469 bin 778 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde18,6 azalarak 14 milyon 68 bin 511 kişi oldu.

Tiyatro salonu sayısı arttı

Tiyatro istatistikleri, 2023-2024 sezonu itibarıyla devlet tiyatrolarına ilişkin veriler için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden gelen idari kayıtlar temel alınarak yayımlanmaya başlandı. Veriler, gösteri yapan tiyatro gruplarına göre Devlet Tiyatroları, özel tiyatrolar, belediye tiyatroları, üniversite tiyatroları ve sivil toplum kuruluşu tiyatroları olmak üzere ayrıldı. Tiyatro salonu sayısı 2023/'24 sezonunda 1.025 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 431 bin 631 oldu.

Oynanan eser sayısında artış

Devlet Tiyatroları tarafından 2023/'24 sezonunda 105'i telif eser, 119'u çeviri eser olmak üzere toplam 224 eser oynandı. 2023/'24 sezonunda Devlet Tiyatroları tarafından oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı 4 bin 999 olurken çocuk eser gösteri sayısı 907 oldu. Devlet Tiyatroları seyirci sayısı bu sezonda 1 milyon 794 bin 724 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı da arttı

2023/'24 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 18,5 artarak 9 bin 744 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan çeviri eser seyirci sayısı ise yüzde 25 artarak 2 milyon 158 bin 41 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 29,5 artarak 5 milyon 895 bin 145 oldu.

2023/'24 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 8 artarak 12 bin 474 olurken yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 44,7 artarak 22 bin 929 oldu. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 0,9 azalırken, yetişkin eseri seyirci sayısı ise yüzde 46,2 arttı.

Opera ve bale gösterisi istatistikleri

Türkiye'de 2023/'24 sezonunda 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı salonlarda opera ve bale gösterisi yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 59,6 artarken, gösteri sayısı yüzde 34 arttı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 84,2 artarak 489 bin 975 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 47,9 artarken, koro seyirci sayısı yüzde 82,5 arttı, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 150,5 artarak 191 bin 571 oldu.