2025 kültür-sanat verileri açıklandı: Sinemada seyirci kaybı, tiyatro ve operada yükseliş!

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında Türkiye genelindeki sinema salonlarında toplam 771 film gösterime girdi. Bu filmlerin 417'si ilk kez seyirciyle buluştu.

İlk kez gösterime giren filmlerin 159'unu yerli yapımlar, 258'ini ise yabancı filmler oluşturdu. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 161'e ulaşırken, toplam koltuk kapasitesi 253 bin 364 olarak kaydedildi.

Sinema seyircisi yüzde 15 azaldı

2025 yılında sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişiye geriledi.

Yerli filmlere olan ilgi daha sert düşüş gösterdi. Yerli film seyirci sayısı yüzde 18,3 azalarak 15 milyon 96 bin 336 olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 10,7 düşüşle 12 milyon 561 bin 255 kişi olarak gerçekleşti.

Tiyatro salonlarının sayısı 1101'e ulaştı

2024-2025 sezonunda tiyatro salonu sayısı 1101'e yükseldi. Tiyatro salonlarındaki toplam koltuk kapasitesi ise 494 bin 184 olarak açıklandı.

Devlet Tiyatroları 237 eser sahneledi

Devlet Tiyatroları tarafından 2024-2025 sezonunda 99'u telif, 138'i çeviri olmak üzere toplam 237 eser sahnelendi.

Yetişkinlere yönelik eserlerin gösteri sayısı 5 bin 55 olurken, çocuk oyunları için 1.612 gösteri düzenlendi. Devlet Tiyatroları'nın toplam seyirci sayısı ise 1 milyon 951 bin 41 kişi oldu.

Tiyatro seyircisi 8,2 milyona yaklaştı

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı bir önceki sezona göre yüzde 4,8 artarak 10 bin 216'ya çıktı.

Toplam tiyatro seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 kişi olarak gerçekleşti. Çeviri eserleri izleyenlerin sayısı yüzde 14 artışla 2 milyon 459 bin 735 kişiye yükselirken, telif eser seyircisi yüzde 2,9 düşüşle 5 milyon 723 bin 522 kişi oldu.

Çocuk oyunlarına ilgi arttı

Çocuk tiyatrolarına yönelik ilgi 2024-2025 sezonunda artış gösterdi.

Çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 5,5 yükselerek 13 bin 156'ya ulaştı. Aynı dönemde çocuk oyunu seyirci sayısı da yüzde 5,3 arttı. Yetişkin oyunlarının gösteri sayısı yüzde 5,7 azalırken, seyirci sayısı yüzde 0,1'lik sınırlı bir artış kaydetti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda gerçekleştirilen gösterilerde seyirci sayısı dikkat çekici bir artış gösterdi.

2024-2025 sezonunda opera ve bale seyircisi bir önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 511 bin 376 kişiye ulaştı. Gösteri sayısı da yüzde 21,8 yükseldi.

Orkestra ve topluluklarda seyirci azaldı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 6 orkestra, 11 koro ve 11 toplulukta toplam seyirci sayısı yüzde 11 azalarak 436 bin 227 kişi oldu.

Orkestra seyircisi yüzde 15,3 azalırken, koro seyircisi yüzde 27,6 artış gösterdi. Topluluk seyircisi ise yüzde 25,5 düşüşle 142 bin 766 kişiye geriledi.