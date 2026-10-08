Google Haberler

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kanadalı yazar Anne Carson kazandı

İsveç Akademisi, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Kanadalı şair ve deneme yazarı Anne Carson'a verildiğini duyurdu. 76 yaşındaki Carson, farklı edebi türleri bir araya getiren eserleriyle tanınıyor.

Mutluhan Yıldız
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kanadalı yazar Anne Carson kazandı

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. İsveç Akademisi, bu yılki ödülün Kanadalı şair ve deneme yazarı Anne Carson'a verildiğini duyurdu.

76 yaşındaki Carson, farklı edebi türleri bir araya getiren eserleriyle çağdaş edebiyatın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Farklı edebi türleri bir araya getiriyor

Şiir ve deneme alanındaki çalışmalarıyla tanınan Anne Carson, edebi türler arasındaki sınırları aşan anlatım tarzıyla dikkat çekiyor.

Kanadalı yazarın öne çıkan eserleri arasında Autobiography of Red (Kırmızının Otobiyografisi) de bulunuyor.

2026 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu2026 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli olduDünya
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar