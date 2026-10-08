2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kanadalı yazar Anne Carson kazandı
İsveç Akademisi, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Kanadalı şair ve deneme yazarı Anne Carson'a verildiğini duyurdu. 76 yaşındaki Carson, farklı edebi türleri bir araya getiren eserleriyle tanınıyor.
2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. İsveç Akademisi, bu yılki ödülün Kanadalı şair ve deneme yazarı Anne Carson'a verildiğini duyurdu.
76 yaşındaki Carson, farklı edebi türleri bir araya getiren eserleriyle çağdaş edebiyatın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Farklı edebi türleri bir araya getiriyor
Şiir ve deneme alanındaki çalışmalarıyla tanınan Anne Carson, edebi türler arasındaki sınırları aşan anlatım tarzıyla dikkat çekiyor.
Kanadalı yazarın öne çıkan eserleri arasında Autobiography of Red (Kırmızının Otobiyografisi) de bulunuyor.