2026’da Türk dünyasının kalbi Ankara’da atacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti etkinlik takvimi açıklandı ve “Ankara 2026” logosu ilk kez tanıtıldı. Toplantıya Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında “Ankara’mız, tarihiyle, kültürüyle ve ruhuyla bu unvana çok yakıştı” diyerek etkinliklerin Türk dünyasının birlik ve kardeşliğini pekiştireceğini vurguladı.

Kardeşlik, kültür ve turizm

Ankara, 2026 yılı boyunca konserler, festivaller, sergiler ve akademik çalıştaylarla Türk dünyasının kültürel mirasını sahneye taşıyacak. Bu etkinlikler, kardeş ülkeler arasındaki turizm ve kültürel iş birliğini güçlendirecek.

Öne çıkan sahne gösterileri arasında, “Deli Dumrul Modern Dans Gösterisi” ve Ahmet Adnan Saygun’un “Gılgameş Destanı” konseri yer alıyor. Ayrıca, Hacı Bayram-ı Veli Meydanı’nda “Sofra ve Niyaz Tasavvuf Musikisi Konseri” gerçekleştirilecek.

20–28 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Ankara Kültür Yolu Festivali, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin katılımıyla konserler, sergiler ve gastronomi etkinlikleriyle renklenecek.

Ankara’nın uluslararası tanıtımı için 22 ülkede yayınlanacak reklam filmleriyle 100 milyondan fazla erişim hedefleniyor. Ayrıca, “Türk Tour Dijital Turizm Atlası” projesiyle Türk dünyasının kültür rotaları dijital ortama taşınacak.

40 ülkede tanıtılacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda Ankara, Berlin, Londra, Madrid ve Pekin gibi şehirlerde düzenlenecek 17 uluslararası turizm fuarında temsil edilecek.

Ayrıca, 23 ülkeden 108 basın mensubu ve influencer ağırlanarak Ankara’nın kültürel değerleri dünyaya tanıtılacak.

Ankara, 2026’da yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm başkenti olacak.