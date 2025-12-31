2026’nın ilk vizyonunda yer alacak filmler belli oldu

Paribu Cineverse, 2026 yılının ilk vizyon programını duyurdu.

Yerli ve yabancı filmlerden oluşan seçki kapsamında, yılın ilk günlerinde sinemaseverler farklı türlerde yapımlarla buluşacak.

Paribu Cineverse’ün yeni vizyon programında; D.I.S.C.O., Muhteşem Marty, Sessiz Gece, Kanlı Gece, Maşa ile Koca Ayıcıklar, Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk, Kiralık Aile ve Babil-i Cin 2 yer alıyor.

Aksiyon, komedi, korku, animasyon ve dram türlerini bir araya getiren programda, 1 Ocak Perşembe günü D.I.S.C.O., Muhteşem Marty, Sessiz Gece, Kanlı Gece ve Maşa ile Koca Ayıcıklar izleyiciyle buluşacak. 2 Ocak Cuma günü ise Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk, Kiralık Aile ve Babil-i Cin 2 vizyona girecek.

Vizyonun öne çıkan yapımları

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın başrollerini paylaştığı D.I.S.C.O., aksiyon ve komediyi casusluk temasıyla bir araya getiren yerli bir yapım olarak öne çıkıyor. Film, istihbarat teşkilatında görevli bir ajanın hatayla bozulan operasyon sonrası yaşadıklarını konu alıyor.

Josh Safdie imzalı Muhteşem Marty (Marty Supreme), masa tenisinin efsane isimlerinden Marty Reisman’ın sıra dışı hayatını anlatan biyografik bir komedi. Başrolde Timothée Chalamet yer alıyor.

Korku türündeki Sessiz Gece, Kanlı Gece, yılbaşı gecesinde geçen karanlık bir intikam hikâyesini beyaz perdeye taşırken, Maşa ile Koca Ayıcıklar masalsı anlatımıyla aile ve çocuk izleyicilere hitap ediyor.

Animasyon serisinin yeni halkası Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk, bu kez izleyicileri denizlerin derinliklerine götürüyor. Kiralık Aile ise Brendan Fraser’ın başrolünde yer aldığı, Tokyo’da geçen bir komedi-dram olarak dikkat çekiyor.