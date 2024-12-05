21. Akbank Kısa Film Festivali yarışma başvuruları 27 Aralık'ta sona eriyor
Genç sinemacılara destek vermek üzere düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali yarışması yeni yılda 21. kez düzenlenecek. 17-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte yar alan yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi, 27 Aralık Cuma 2024. 'En İyi Kısa Film' ödülüne layık görülen film, 125 bin lira ödül kazanacak.
Türkiye’de kısa filmin gelişimine destek veren Akbank Kısa Film Festivali, 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival'in yarışma bölümüne başvuran eserler arasından jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye girenler para ödülü kazanacak.
Son başvuru tarihinin 27 Aralık olduğu yarışma sonucunda, Ulusal Yarışma bölümünde 'En İyi Kısa Film' 125.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde 'En İyi Uluslararası Film' ise 3.000 Dolar; Genç Bakışlar bölümünde 'En İyi Film' 40.000 TL ve 'Forum: Senaryo Yarışması' bölümünde 'En İyi Senaryo' 70.000 TL ile ödüllendirilecek.
Festival katılımcılarına, 'Festival Kısaları', 'Dünyadan Kısalar', 'Kısadan Uzuna', 'Deneyimler', 'Belgesel Sinema', 'Perspektif' 'Özel Gösterim', 'Forum' ve 'Genç Bakışlar' bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek.