21. Akbank Kısa Film Festivali yarışma başvuruları 27 Aralık'ta sona eriyor

Türkiye’de kısa filmin gelişimine destek veren Akbank Kısa Film Festivali, 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival'in yarışma bölümüne başvuran eserler arasından jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye girenler para ödülü kazanacak.

Son başvuru tarihinin 27 Aralık olduğu yarışma sonucunda, Ulusal Yarışma bölümünde 'En İyi Kısa Film' 125.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde 'En İyi Uluslararası Film' ise 3.000 Dolar; Genç Bakışlar bölümünde 'En İyi Film' 40.000 TL ve 'Forum: Senaryo Yarışması' bölümünde 'En İyi Senaryo' 70.000 TL ile ödüllendirilecek.

Festival katılımcılarına, 'Festival Kısaları', 'Dünyadan Kısalar', 'Kısadan Uzuna', 'Deneyimler', 'Belgesel Sinema', 'Perspektif' 'Özel Gösterim', 'Forum' ve 'Genç Bakışlar' bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek.