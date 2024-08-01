21. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 21. Devlet Fotoğraf Yarışması'na başvurular 1 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Bu yıl 'İnsan ve Yaşam', 'Tabiat ve Doğal Hayat' ile 'Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler' olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 252 bin lira para ödülü verilecek.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını belgelemek, arşivlemek ve gerektiğinde uluslararası platformlarda sergilemek amacıyla 1984'ten günümüze iki yılda bir gerçekleştiriliyor.
Katılımcılar, yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye 'https://gorselsanat.ktb.gov.tr/' adresinden ulaşılabilecek. Başvurular, 1 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.