21. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ekim'de başlıyor

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını belgelemek, arşivlemek ve gerektiğinde uluslararası platformlarda sergilemek amacıyla 1984'ten günümüze iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar, yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye 'https://gorselsanat.ktb.gov.tr/' adresinden ulaşılabilecek. Başvurular, 1 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.