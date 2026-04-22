23 Nisan’a özel sinema fırsatı: Biletler 120 TL’ye düşüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl sinema etkinlikleriyle kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların kültür ve sanatla buluşmasını hedefleyen özel organizasyon kapsamında bilet fiyatlarının 120 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Türkiye genelinde geniş katılım

Çocuk Sinema Şenliği kapsamında Türkiye genelinde 200’ün üzerinde sinema ve 1500’den fazla salon uygulamaya dahil edildi. Böylece milyonlarca çocuğun uygun fiyatla sinemaya erişmesi amaçlanıyor.

Bakan Ersoy, aileleri bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ederek, çocukların sinema aracılığıyla hayal dünyalarını geliştirmelerinin önemine dikkat çekti. Organizasyon, çocukların bayram sevincini kültürel etkinliklerle birleştirmeyi hedefliyor.

Şenlik yalnızca sinema salonlarıyla sınırlı kalmayacak. Alışveriş merkezlerinde düzenlenecek etkinliklerle çocuklara farklı deneyimler sunulacak.

Etkinlik programı ve film detaylarına “sinemafestivali.com” adresinden ulaşılabilecek. Bu özel organizasyonun, çocukların sanata ilgisini artırması bekleniyor.