25. Aydın Doğan Ödülü, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda başarı kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verilmesi kararlaştırıldı.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Doğan Ödülü’nün 2021 yılında biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak COVID-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle tüm dünyaya umut olan değerli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verilmesini uygun görmüştür. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip bu dikkat çekici bilimsel başarının tüm dünya için ilham verici bir örnek olduğu da ayrıca değerlendirilmiştir." denildi.

Aydın Doğan Ödülü, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenleniyor ve ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirleniyor. Ödül pandeminin elvermesi halinde sonbahar aylarında Almanya’da düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Ödül töreninin tarihi Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in ajandalarına göre daha sonra belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.