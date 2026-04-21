25. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi Canan Tolon oldu

Koç Topluluğu’nun 100. yılı kutlamaları, İstanbul’da Divan Kuruçeşme’de düzenlenen Vehbi Koç Ödül Töreni ile başladı. Bu yıl 25’incisi verilen ödül, sanatçı Canan Tolon’a layık görüldü.

Tören, Koç Topluluğu’nun 100. yılı için hazırlanan ve Atatürk portresiyle sona eren “Unutulmaz” adlı videonun gösterimiyle başladı. Gecenin sunuculuğunu oyuncu Halit Ergenç üstlendi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, törende yaptığı konuşmada Koç Topluluğu’nun 120 binden fazla çalışanıyla Cumhuriyet vizyonunun ışığında kurulduğunu söyledi. Koç, topluluğun Cumhuriyet’in değerlerine bağlı olduğunu ve eğitime, bilime ile sanata katkıyı temel sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Bu yıl kültür alanında verilen ödüle ilişkin konuşan Ömer M. Koç, Canan Tolon’un alışılmışın dışında bir sanatsal üretimi temsil ettiğini belirterek, “Gelecek yüzyılın eşiğindeyiz; aynı inanç, aynı vizyon ve aynı sarsılmaz vatan sevgisiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Zeynep Çelik başkanlığındaki Seçici Kurul, 25. Vehbi Koç Ödülü’nü Canan Tolon’a verme kararı aldı. Tolon’un çalışmalarının göç, yıkım ve zaman kavramları üzerinden günümüzü yorumladığı ve hafıza üzerine odaklandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen törende ise 24. Vehbi Koç Ödülü, kanser araştırmalarında metabolik yollar üzerine çalışmalarıyla öne çıkan Rockefeller Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kıvanç Birsoy’a verilmişti.