26 yılda 234 genç sanatçıya 6 bin 240 Cumhuriyet altını
Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın devam ettirdiği “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri,” 26’ncı kez sahipleriyle buluştu.
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