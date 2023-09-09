27. İTF Onur Ödülü Mehmet Birkiye’ye sunuldu

Festivalde yer alan topluluklar ve destekçilerin katılımıyla, 4 Eylül Pazartesi akşamı The Marmara Taksim’in üst katında yer alan Okra İstanbul’da özel bir buluşma gerçekleştirildi. Festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan destekçilere teşekkür plaketlerinin takdim edildiği gecede, 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü Mehmet Birkiye’ye sunuldu.

Ödül gecesinde, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival sponsorları adına Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ile 27. İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Işıl Kasapoğlu birer konuşma yaptı.

İKSV Yönetim Kurulu Bülent Eczacıbaşı “Festivalde bir yandan ülkemizdeki yeni tiyatro yapımlarını desteklerken bir yandan da dünya sahnelerindeki yeni yaklaşımlara programımızda yer veriyor, sahne sanatlarının geleceğini yönlendiren isimleri izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İKSV, sanat üretimini desteklemeyi her zaman öncelikli hedefleri arasına alan bir kurum. Bu amaçla 2022’de kaynak geliştirme çalışmaları yürütmüş ve İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu’nu oluşturmuştuk. Bu yıl, bu fon aracılığıyla tüm festivallerimizde genç sanatçıların üretimlerine katkıda bulunmamız mümkün oldu. 27. İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan beş farklı oyunu da bu fonla destekleyebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz” dedi.

Festivalin Onur Ödülü Mehmet Birkiye’ye sunuldu

27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Mehmet Birkiye’ye verildi. Ödülü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı sundu. Mehmet Birkiye gecede yaptığı konuşmasına; “1997’den bu yana bu ödülün verildiği ustalara bakınca yüreğimi saran tebessümü saklamam, mümkün değil. Özellikle de 1997’de bu ödülü alan hocam Yıldız Kenter’i düşündükçe… Bildiğim tiyatronun güvenli sınırlarının dışına ilk defa 1975’te İstanbul Festivali kapsamında Rumeli Hisarı’nda sahnelenen The New Shakespeare Company’nin Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın açtığı kapıdan çıktım. Ve bu kapı 1989 yılından sonra İstanbul Tiyatro Festivali ile daha da yoğunlaşarak doğuya, batıya, kuzeye, güneye açıldı. İstanbul Tiyatro Festivali’nin açtığı o kapıdan giren birçok yönetmeni, tiyatroyu takip ediyorum. Bir tiyatrocu olarak müteşekkirim. Ancak festivalin nasıl tarif edeceğimi bilemediğim bir özelliği daha var. Bizi Dionysos’un ateşine bağlayan ritmi. Genç yaşlı binlerce tiyatroseverle bu ritmin paydasında buluşmak heyecan verici. O nedenle İstanbul Tiyatro Festivali’ni sevelim sevdirelim,” dedi.