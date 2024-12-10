30 ülkeden 85 film Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu
Fotofilm Kültür Sanat, Ansam Kültür Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nin dördüncüsü 2-7 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. 30 ülkeden gelen 85 filmin ücretsiz olarak izlendiği organizasyonda, 7 kategoride birinci dereceye giren ödüller sahiplerini buldu.
Kurucu başkanlığını Mehmet Oflazoğlu'nun üstlendiği 4. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nin ödülleri, Doç. Dr. Begüm Aylin Önder’in sunduğu gecede sahiplerine verildi. unuculuğunu üstlendiği geceye jüri üyeleri, yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve sinemaseverler
Uzun Metraj Kurmaca, Kısafilm Kurmaca, Belgesel Uzun Metraj, Belgesel Kısafilm, Deneysel Kısafilm, Animasyon Kısafilm ve Senaryo kategorilerinde 30 ülkeden gelen filmlerden oluşan 85 filmli seçkiyi izlendi. Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz izlendi.
Jüri Üyeleri
Festival ödüllerinin kazananlarını belirleyen jüri üyeleri şu şekilde sıralandı:
Uzun Metraj Kurmaca Jürisi: Serdar Akar (Başkan), Korhan Bozkurt, Metin Güngör, Sadullah Şentürk, Aydın Bulut, Mete Şener, Ali İlhan.
Kısa Film Kurmaca Jürisi: Ahmet Ilgaz, Emin Önder, Nurten İnan.
Belgesel Jürisi: Başkanlığını Orhan Tekeoğlu’nun üstlendiği jüride Serdar Güven, Igor Toholj görev aldı.
Festivalin Akademik Jüri Üyeleri arasında Prof. Dr. Ömer Alanka, Doç. Dr. Mehmet Köprü, Dr. Öğr. Üyesi Rahime Akikol, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Atmaca Demir, Dr. Öğr. Üyesi Murat Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Recep Çökerdenoğlu, Arş. Gör. Hatice Öksüz yer alırken festivalin ön jürileri Abdulkadir Büyükbingöl, Fatma Güngörer, Fırat Koç, Hakan Yüksel, Mehmet Özdemir, Oğuzhan Öztay, Sefer Darıcı, Taylan Maral ve Ülhak Çimen’den oluştu.
Kazananlar ödüllerine kavuştu
Pek çok dalda verilen ödüllerden 'Uzun Metraj Kurmaca' ödülleri şu şekilde sıralandı:
En İyi Film ve En İyi Yönetmen: Son Akşam Yemeği / Levent Onan / Türkiye
En İyi Senaryo: Yakamoz / Ali Can Yaras / Türkiye
En İyi Görüntü Yönetmeni: Derun / Sami Saydam / Türkiye
En İyi Erkek Oyuncu: No Way Home / Mitchell Norman / İngiltere
En İyi Kadın Oyuncu: Son Akşam Yemeği / Azra Aksu / Türkiye
En İyi Kurgu: Love Me Dead / Josh Webber / ABD
En İyi Sanat Yönetmeni: Son Akşam Yemeği / Mertkal Kanıbelli /Türkiye
En İyi Müzik: Son Akşam Yemeği / Mustafa Yazıcıoğlu / Türkiye
Jüri Özel Ödülü: No Way Home / Yousaf Ali Khan / İngiltere
Seyirci Özel Ödülü: Kelebeklerin Çığlığı / Cengis T. Asilturk / Türkiye
Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim / Ceyhan Kandemir / Türkiye