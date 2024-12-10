30 ülkeden 85 film Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu

Kurucu başkanlığını Mehmet Oflazoğlu'nun üstlendiği 4. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nin ödülleri, Doç. Dr. Begüm Aylin Önder’in sunduğu gecede sahiplerine verildi. unuculuğunu üstlendiği geceye jüri üyeleri, yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve sinemaseverler

Uzun Metraj Kurmaca, Kısafilm Kurmaca, Belgesel Uzun Metraj, Belgesel Kısafilm, Deneysel Kısafilm, Animasyon Kısafilm ve Senaryo kategorilerinde 30 ülkeden gelen filmlerden oluşan 85 filmli seçkiyi izlendi. Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz izlendi.

Jüri Üyeleri

Festival ödüllerinin kazananlarını belirleyen jüri üyeleri şu şekilde sıralandı:

Uzun Metraj Kurmaca Jürisi: Serdar Akar (Başkan), Korhan Bozkurt, Metin Güngör, Sadullah Şentürk, Aydın Bulut, Mete Şener, Ali İlhan.

Kısa Film Kurmaca Jürisi: Ahmet Ilgaz, Emin Önder, Nurten İnan.

Belgesel Jürisi: Başkanlığını Orhan Tekeoğlu’nun üstlendiği jüride Serdar Güven, Igor Toholj görev aldı.

Festivalin Akademik Jüri Üyeleri arasında Prof. Dr. Ömer Alanka, Doç. Dr. Mehmet Köprü, Dr. Öğr. Üyesi Rahime Akikol, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Atmaca Demir, Dr. Öğr. Üyesi Murat Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Recep Çökerdenoğlu, Arş. Gör. Hatice Öksüz yer alırken festivalin ön jürileri Abdulkadir Büyükbingöl, Fatma Güngörer, Fırat Koç, Hakan Yüksel, Mehmet Özdemir, Oğuzhan Öztay, Sefer Darıcı, Taylan Maral ve Ülhak Çimen’den oluştu.

Kazananlar ödüllerine kavuştu

Pek çok dalda verilen ödüllerden 'Uzun Metraj Kurmaca' ödülleri şu şekilde sıralandı:

En İyi Film ve En İyi Yönetmen: Son Akşam Yemeği / Levent Onan / Türkiye

En İyi Senaryo: Yakamoz / Ali Can Yaras / Türkiye

En İyi Görüntü Yönetmeni: Derun / Sami Saydam / Türkiye

En İyi Erkek Oyuncu: No Way Home / Mitchell Norman / İngiltere

En İyi Kadın Oyuncu: Son Akşam Yemeği / Azra Aksu / Türkiye

En İyi Kurgu: Love Me Dead / Josh Webber / ABD

En İyi Sanat Yönetmeni: Son Akşam Yemeği / Mertkal Kanıbelli /Türkiye

En İyi Müzik: Son Akşam Yemeği / Mustafa Yazıcıoğlu / Türkiye

Jüri Özel Ödülü: No Way Home / Yousaf Ali Khan / İngiltere

Seyirci Özel Ödülü: Kelebeklerin Çığlığı / Cengis T. Asilturk / Türkiye

Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim / Ceyhan Kandemir / Türkiye