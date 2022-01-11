39. DYO Resim Ödülleri başvuruları başladı

1967 yılında Türkiye’nin ilk yerli boya fabrikası DYO tarafından başlatılan, 1993 yılından bu yana Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen, Türkiye’nin özel sektör tarafından düzenlenen ilk resim yarışması olan DYO Resim Ödülleri’nin 39.sunda yarışmanın konusu “Doğa ve İnsan” olarak belirlendi.

Başvuruların 30 Nisan 2022 tarihine kadar Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı internet sitesi (www.yasarvakfi.org.tr) üzerinden kabul edileceği yarışmanın seçici kurulunda Habip Aydoğdu, Prof. Hayri Esmer, Doç. Dr. Devabil Kara, Prof. Cebrail Ötgün, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Prof. Mümtaz Sağlam ve İhsan Yılmaz bulunuyor.

Seçici Kurulu’nda görev alanlar ve birinci derece yakınlarının dışında 18-50 yaş arasında tüm sanatçıların katılımına açık olan 39. DYO Resim Ödülleri’ne, pentür ve özgün baskı dalında eserler kabul edilecek ve yarışmaya her sanatçı en fazla üç eseriyle katılabilecek.

Ön elemesi 39. DYO Resim Ödülleri Seçici Kurulu tarafından 12 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi yapılacak yarışmada ön elemeden geçen ve orijinalleri Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na teslim edilen eserlerin son değerlendirmesi 11 Haziran 2022 tarihinde yapılarak ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecek.

“Doğa ve İnsan” konulu 39.DYO Resim Ödülleri’ne katılan eserin daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerde sergilenmemiş/yayınlanmamış olması şartı aranıyor. Pentür dalında 4 esere eşit 35.000 TL, özgün baskı resim dalında 2 esere eşit 15.000 TL Başarı Ödülü ve plaketinin verileceği 39. DYO Resim Ödülleri’nde ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Ankara, Mardin ve İzmir illerinde sergilenecek.