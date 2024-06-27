4 Grammy ödüllü Seal 12 Ekim'de Türkiye'de
'Kiss from a Rose', 'Crazy' ve 'Stand by Me' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan 'Grammy' ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, Ekim ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.
AA
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BKM'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.
Dünya çapında 30 milyondan fazla albüm satışı
Londra'da 1963'te doğan sanatçı, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında eserler yaptı. Sanatçı, başarılı kariyerini 4 kez Grammy, 3 kez de Brit ödülü ile taçlandırdı. Bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan şarkıcı, dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satışına ulaştı.