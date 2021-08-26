4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, CerModern Açıkhava Sahnesi'nde başlıyor

Çağdaş, kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bakış sunmayı amaçlayan 4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, 3-5 Eylül tarihleri arasında CerModern Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek etkinlikte, 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası dans sanatçılarının gösterimleri, atölye programları, seminer, konser ve film gösterimleriyle izleyiciye zengin bir program sunulacak.

4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali'nde İspanya, Çekya, İtalya, Ukrayna, İsrail, Meksika, Kosova, Yunanistan, Litvanya, Dominik Cumhuriyeti ve Almanya'dan katılacak solo dansçıları CerModern Açıkhava Sahnesi'nde performanslarını sergileyecek.

CerModern tarafından yürütülen programın danışma ekibinde bu alanda öncü çalışmalar yapan Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklen festival, Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılacak.