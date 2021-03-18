40 yazar 40 ilham veren kadını kaleme aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, “Büyüt Hayallerini” projesinin ilk ayağı olan “İlham Veren Adımlar” kitabının tanıtımını birlikte gerçekleştirdi. Kitabı okuyup kahramanların hayat hikâyelerinden etkilenen 15 kız çocuğuyla aynı sahneyi paylaşan İmamoğlu çifti, çocukları da ayrı ayrı dinledi.

İstanbul Vakfı bünyesinde Dilek İmamoğlu’nun öncülüğünde başlatılan “Büyüt Hayallerini” projesiyle, bütün çocukların geleceğini güzelleştirecek, daha mutlu, daha eşit ve daha özgür bir dünyayı var etmelerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalara ara vermeden devam edileceği belirtildi.

Proje kapsamında elde edilecek gelirle, çocuklar için bilim, kültür ve sanat hizmeti alabilecekleri tam donanımlı bir merkezin yanı sıra kütüphanelerin kurulmasının ve eğitimleri için ihtiyaç duydukları ekonomik kaynakların yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.

Dilek İmamoğlu: Her çocuğa ulaşmak en büyük hedefimiz

Projenin amacını, en uzaktaki çocuğa ulaşmak olarak açıklayan Dilek İmamoğlu, “En büyük arzumuz; çocukların özgüvenlerini güçlendirmek, emek verip, cesaret aşılamak. En uzaktaki çocuğumuza kadar ulaşmak istiyoruz. Bu projenin geliriyle pek çok kızımızın eğitimini desteklemek, onlar için yurtlar yapmak ve tüm çocuklar için kütüphaneler kurmak,” diye konuştu.

Proje çalışmalarının yayınlanan bu ilk kitapla hayata geçtiğini belirten Dilek İmamoğlu “En büyük arzumuz çocuklarımızın özgüvenlerini güçlendirmek, emek verip, cesaretle ben de yapabilirim duygularını harekete geçirmek ve doğru yoldan gidenlerin başarılarına ortak etmek,” dedi.

Eşi Dilek İmamoğlu’na, öncülük ettiği proje için teşekkür eden Ekrem İmamoğlu ise, “Çocukların sözünü kesmeyin, fikirlerini engellemeyin. Çocukların güçlü olduğu toplumları kimse yıkamaz” dedi.

Kitapta yer alan kahramanlar ve yazarlar…

Kitapta Adalet Ağaoğlu, Afife Jale, Altın Mimir, Ayla Erduran, Azra Erhat, Bilge Olgaç, Çağla Büyükakçay, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Asena, Feryal Özel, Füreya Koral, Halet Çambel, İonna Kuçuradi, Karsu Dönmez, Leyla Gencer, Meriç Sümen, Mihri Müşfik, Mizgin Ay, Muazzez İlmiye Çığ, Nakiye Elgün, Nene Hatun, Nermin Abadan Unat, Neslihan Demir, Nezihe Muhiddin, Nihal Yeğinobalı, Piyale Madra, Remziye Hisar, Sabiha Rifat Gürayman, Sabiha Tansuğ, Safiye Ali, Samiye Cahid Morkaya, Satı Kadın, Semiha Es, Semra Çelik, Suna Kıraç, Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu, Şule Gürbüz, Türkan Saylan, Yıldız Kenter’in yaşam öyküsü yer aldı.

“İlham Veren Adımlar” kitabında Türkiye’de ve dünya iz bırakmış 40 kadının hikâyesini bilim, kültür, sanat, spor ve edebiyat dünyasından Ayça Atikoğlu, Meltem Yılmazkaya, Nazlı Akçura, Evin İlyasoğlu, Gülten Dayıoğlu, Halil Ergün, Murat Ağca, Mine Kılıç, Ahmet Ümit Güneç Kıyak, Ayşe Kulin, Gila Benmayor, Ayşen Özyeğin, Kubat, Serhan Bali, Suat Arıkan, Hüsamettin Koçan, Alp Ulagay, Kürşat Başar, Ömür Kurt, Pelin Batu, Nebil Özgentürk, Yiğiter Uluğ, Jale Özgentürk, Melda Davran, Kutlukhan Perker, Candan Erçetin, Ümit Boyner, Arzu Kaprol, Ercüment Cengiz, Pelin Özkan, Sunay Akın, Coşkun Aral, Erkan Özdilek, İpek Kıraç, Gökhan Çınar, Nasuh Mahruki, Murathan Mungan, Canan Tan ve Kandemir Konduk kaleme aldı.