41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda son gün

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar boyunca imza günü, söyleşi ve panel etkinlikleri düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve okurların bir araya geldiği fuarda, onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olarak belirlendi.

Fuarın uluslararası konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer yer alırken, çok sayıda yazar, yayınevi stantlarında ve imza salonunda kitaplarını imzaladı.

"TÜYAP'a bu kadar insanın geliyor olması aslında gelecek için ümit var olduğunu gösterdi"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kaleme aldığı "Kırk Şehir" adlı eserini Dünya Şehircilik Günü'ne özel düzenlenen imza gününde Esenler Belediyesi standında imzaladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Göksu, kitabın sekizinci baskısının yapıldığını belirterek, "Burada bir medeniyet mefkuresi çerçevesinde 40 farklı şehir tasavvur edilmiştir. 40 farklı şehri, 40 farklı entelektüel münevver tasavvur etti. Biz editöryal olarak toparladık. Bir şehir felsefesini ortaya çıkarmaya çalıştık." dedi.

Göksu, kitap fuarındaki ilgiye ve genç okuyucuların yoğunluğuna dair, "TÜYAP'a bu kadar insanın geliyor olması aslında gelecek için ümit var olduğunu gösterdi. Şu anda bütün stantların dolu dolu olması ve herkesin kitap bağışına vesile olmak üzere kitap dostluğuyla buluşmuş olması sevindiricidir. Onun için biz gençlerimizle ve geleceğimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuar, bugün saat 20.00'de sona erecek.