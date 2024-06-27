41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın 'Onur Yazarı' Yalvaç Ural 

Yalvaç Ural'ın eserlerinden de ilham alarak, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Bu sene teması 'Çocukluk Şenliktir' olarak belirlenen fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkan tanıyacak faaliyetler yer alacak.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 10 Kasım saat 19.00'da sona erecek.