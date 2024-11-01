5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması sonuçlandı. Konfederasyon Genel Merkezi'nde yapılan ödül töreninde, ulusal kategoride 'Kış' fotoğrafıyla Mustafa Kılıç birincilik 'Selde can pazarı' fotoğrafıyla Emre Çelik ikincilik ve 'Ayçiçek' fotoğrafıyla Ali Aslan üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Törende söz alan Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu: "Emeğin önemini yalnızca üretimde değil kültürel anlamda da ifade eden, alın terinin görünürlüğünü sağlayan bu proje, toplumun bel kemiğini oluşturan emekçimizin çalışma koşullarını, zorluklarını, özverisini ve başarılarını sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne sermekte" dedi.

Sanat ve kültürle işçi ve emeği bir araya getirmek kolay değil

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da törende, sanat ve kültürle, işçi ve emeği bir araya getirmenin kolay olmadığını belirtti ve ekledi: "Sendikal mücadeleyi sanatla buluşturarak hem emekçilerin bu konudaki ufkunu, dünyaya, sanata bakışını olumlu yönde geliştirmeyi hem de konfederasyonumuzu aynı zamanda kültür ve sanat alanında gelecekte birer akademiye dönüştüreceğimiz bir noktayı hedeflediğimizi düşünüyorum."

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı bu yıl ilk kez uluslararası alanda düzenledikleri Emek Fotoğrafları Yarışması ile sendikal ve kültürel çalışmaları başarıyla bir araya getirdiklerini, yarışmaya 2 bin 654 fotoğrafın katıldığını aktardı. Konuşmaların ardından HAK-İŞ Uluslararası Emek Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı yapıldı.