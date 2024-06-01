52. İstanbul Müzik Festivali, Maria Joao Pires'i ağırladı

Festival Strings Lucerne'ye Beethoven'ın piyano konçertosunda eşlik eden Maria Joao Pires, 8 yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk oldu. Yaklaşık 2.5 saat süren konserde Arthur Honegger'ın 'Pastorale d'ete, H 31' ile Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı 'Piyano Konçertosu' ve 'Pastoral Senfonisi' yorumlandı.

Festival programında 1 Haziran'da Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi'nin konuk olacağı festival 12 Haziran'da sona erecek.