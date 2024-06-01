52. İstanbul Müzik Festivali, Maria Joao Pires'i ağırladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından (İKSV) Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i konuk etti.
Festival Strings Lucerne'ye Beethoven'ın piyano konçertosunda eşlik eden Maria Joao Pires, 8 yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk oldu. Yaklaşık 2.5 saat süren konserde Arthur Honegger'ın 'Pastorale d'ete, H 31' ile Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı 'Piyano Konçertosu' ve 'Pastoral Senfonisi' yorumlandı.
Festival programında 1 Haziran'da Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi'nin konuk olacağı festival 12 Haziran'da sona erecek.