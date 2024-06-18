6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Etkinlikte söz alan DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, "İstanbul'un iki yakasında devam eden yoğun sanat programlarını geride bırakıyoruz. Festivalimizde yer alan bütün eserlerimizin biletleri hızla tükendi. Yüksek sanatsal kalitesiyle İstanbul Devlet Opera ve Bale festivalimiz bugün itibarıyla 15 bin seyirciye ulaşmıştır" dedi.

Organizasyonun sponsoru olan Koluman Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ise sanatın gücüne inandıklarını ve bu nedenle firmanın adının bale ile birlikte anılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ödüller 4 kategoride verildi

AKM ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yapılan yarışmada, kızlar ve erkeklerde büyükler ve küçükler olmak üzere 4 kategoride ödüller verildi.

'Küçükler Kızlar' dalında birinciliği Mavisu Tuğrul, 'Küçükler Erkekler'de ise birinciliği Adilzhan Rakhmanov ve Hüseyin Sefa Korkmaz elde etti. 'Büyükler Kızlar' kategorisinde de birinciliği Riine Sasaki ve Nilay Tahiroğlu, 'Büyükler Erkekler'de de birinciliği Ervin Zagidullin aldı. Türksoy Özel Ödülü’ne Alyona Tatsenko, Nilay Yeşiltepe Özel Ödülü'ne Milina Fidan Özbek layık görüldü.

Jüri üyeleri

Yarışmanın jüri başkanlığını Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Jae Keun Park, başkan yardımcılığını Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Müdürü Sergey Usanov üstlenirken, jüri üyeleri ise Meriç Sümen, Tadeusz Matacz, Aisulu Tokombayeva, Evinç Sunal, İnci Kurşunlu, Beyhan Murphy ve Mihaela Vieru'dan oluştu.