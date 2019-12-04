6. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

04 Aralık 2019

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), tasarruf ve yatırım bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği “6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması için başvuru süreci tüm heyecanıyla devam ediyor. Dereceye girenlerin 12.500 TL'ye varan yatırım fonu kazanacağı yarışmaya son başvuru tarihi 6 Mart 2020.



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla düzenlenen ve gelenekselleşen 6. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması başvurularını bekliyor.



Yarışmada birinci olmayı başaran filmin yönetmeni 12 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10'a giren yarışmacılar, 1 yıl geçerli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.



Dördüncü olan yarışmacı ise 2014'ten bu yana yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebeonayan Özel Ödülü kapsamında 5.000 TL değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.



Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, Sinema SE7EN Mecmua Genel Yayın Yönetmeni ve Sinema Yazarı Murat Özer, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel, Hürriyet Gazetesi Sinema Yazarı Uğur Vardan ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan'dan oluşan jüri, bugünden yapılan yatırımlarla geleceğe sahip çıkmayı ve yön vermeyi hedefleyen en iyi filmleri seçecek.



Yarışmada jüri üyeliği koltuğunda da oturan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan; “Hem tasarrufa dair farkındalık yarattığımız hem de sanata katkıda bulunduğumuz etkinliğimizin altıncısını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Her sene muhteşem kısa filmleriyle birçok kişi yarışmamıza katılıyor. Bu sene de bunun aynısının olacağına inancımız tam” dedi.



Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 6 Mart 2020 tarihine kadar yarışma için hazırlanan site üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.



Filmde geçmesi gereken 10 kelime belirlendi



Yarışmaya katılan herkesin filmlerinde önceden belirlenen kelimelerden 10 tanesinin filmde yer alması gerekiyor. Belirlenen kelimeler de aşağıda yer alıyor:



-Bütçe

-Birikim

-Yatırım

-Hedef

-Gelecek

-Finansal planlama

-Emeklilik

-Risk

-Portföy

-Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)

-Pay (hisse)

-Borçlanma aracı

-Tahvil/bono

-Kira sertifikası

-Yatırım fonu

-Bireysel emeklilik

-Aracı kurum

-Portföy yönetim şirketi

-Banka

-Yatırım danışmanı