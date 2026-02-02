68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! İspanyolca albüm zirvede, sanatçılardan ICE'a sert tepki...

Müzik dünyasının en görkemli gecesi olan 68. Grammy Ödülleri, Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenen büyüleyici bir törenle sahiplerini buldu.

1 Şubat Pazar günü gerçekleşen tören, yalnızca ödül alan isimlerle değil, sahneden verilen güçlü politik mesajlarla da tarihe geçti.

Bu yılki törenin en dikkat çekici sonucu, Bad Bunny'nin tamamı İspanyolca olan Debí Tirar Más Fotos albümüyle "Yılın Albümü" ödülünü kazanması oldu. Bu zafer, Grammy'nin ana kategorilerinde İspanyolca bir eserin ulaştığı en yüksek zirve olarak kayda geçti.

Gecenin bir diğer ilki ise KPop Demon Hunters animasyonunun "Golden" şarkısıyla geldi; eser, K-pop estetiğinin ana akım endüstri tarafından tam kabulünü simgeleyen "Görsel Medya İçin En İyi Şarkı" ödülünü kucakladı.

Dört ana kategoride dikkat çeken sonuçlar

Gecenin en prestijli ödüllerinden "Yılın Kaydı", Kendrick Lamar ve SZA iş birliği olan "Luther"a verilirken, ödülü takdim eden Cher'in sahnede yaşadığı isim sürçmesi sosyal medyada viral oldu.

"Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish'in "Wildflower" adlı çalışması alırken "En İyi Yeni Sanatçı" ödülünün sahibi ise Olivia Dean oldu.

Kendrick Lamar; "En İyi Rap Albümü", "En İyi Rap Şarkısı" ve "En İyi Rap Performansı" dahil olmak üzere rap kategorilerini adeta domine etti.

Pop dünyasının ikonu Lady Gaga ise Mayhem albümüyle "En İyi Pop Vokal Albümü" ödülünü müzesine götürdü.

Sahnede politik mesajlar da gündem oldu

Bu yılki Grammy töreninde ABD'deki göçmenlik politikaları ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) uygulamalarına yönelik eleştiriler birçok konuşmanın ortak noktası oldu.

Billie Eilish, ödül konuşmasında göçmen karşıtı uygulamalara dikkat çekerek, "Kimse çalıntı topraklarda ‘yasadışı' değildir. Konuşmamız, ses çıkarmamız, protesto etmemiz gerekiyor. Seslerimiz önemli" ifadelerini kullandı.

Bad Bunny ise "En İyi Música Urbana Albümü" ödülünü alırken, "Tanrı'ya teşekkür etmeden önce şunu söyleyeceğim: ICE out." sözleriyle sahneden net bir mesaj verdi. Sanatçı, konuşmasının devamında, "Biz vahşi değiliz. Hayvan değiliz. Uzaylı değiliz. Biz insanız. Biz Amerikalıyız. Bazen nefretle kirleniyoruz. Ama nefretle savaşmanın yolu daha fazla nefret değil. İnsanlarımızı seviyoruz, ailelerimizi seviyoruz. Mücadele buysa, sevgiyle olmalı" diyerek salondan uzun süre alkış aldı.

Olivia Dean de sahnede kendisini "bir göçmenin torunu" olarak tanımlayarak, "Ben burada bir göçmenin torunu olarak duruyorum. Burada olmamın sebebi, bir kadının cesaret edip yola çıkması" dedi.

Grammy 2026 kazananları listesi

• Yılın Albümü: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

• Yılın Kaydı: "Luther" - Kendrick Lamar & SZA

• Yılın Şarkısı: "Wildflower" - Billie Eilish

• En İyi Pop Solo Performansı: "Messy" - Lola Young

• En İyi Pop Vokal Albümü: Mayhem - Lady Gaga

• En İyi Çağdaş Country Albümü: Beautifully Broken - Jelly Roll

• En İyi Música Urbana Albümü: DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

• En İyi Yeni Sanatçı: Olivia Dean

• En İyi Rap Albümü: GNX - Kendrick Lamar

• En İyi Afrika Müziği Performansı: "Push 2 Start" - Tyla

• En İyi Global Müzik Performansı: "EoO" - Bad Bunny

• En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: A Matter of Time - Laufey

• En İyi Albüm Kapağı: Chromakopia - Tyler, The Creator

• En İyi Geleneksel Country Albümü: Ain't in It for My Health - Zach Top

• En İyi Country Şarkısı: "Bitin' List" - Tyler Childers

• En İyi Country Solo Performansı: "Bad as I Used to Be (F1 the Movie'den)" - Chris Stapleton

• En İyi Rap Şarkısı: "TV Off" - Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay

• En İyi Melodik Rap Performansı: "Luther" - Kendrick Lamar & SZA

• En İyi Rap Performansı: "Chains & Whips" - Clipse, Pusha T ve Malice (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

• En İyi R&B Albümü: Mutt - Leon Thomas

• En İyi R&B Şarkısı: "Folded" - Kehlani

• En İyi R&B Performansı: "Folded" - Kehlani

• Yılın Söz Yazarı: Amy Allen

• Yılın Prodüktörü: Cirkut

• En İyi Alternatif Müzik Albümü: Songs of a Lost World - The Cure

• En İyi Rock Albümü: Never Enough - Turnstile

• En İyi Rock Şarkısı: "As Alive as You Need Me to Be" - Nine Inch Nails

• En İyi Rock Performansı: "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" - Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman ve II

• En İyi Müzik Videosu: "Anxiety" - Doechii

Video yönetmeni: James Mackel

Video yapımcıları: Pablo Feldman, Jolene Mendes ve Sophia Sabella

• En İyi Dans Pop Kaydı: "Abracadabra" - Lady Gaga

• Görsel Medya İçin En İyi Derleme Film Müziği: Sinners - Çeşitli Sanatçılar

• Görsel Medya İçin En İyi Şarkı: "Golden" - KPop Demon Hunters

• En İyi Dans/Elektronik Albüm: Eusexua - FKA twigs

• En İyi Dans/Elektronik Kaydı: "End of Summer" - Tame Impala

• En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande