7. Adana Lezzet Festivali, rekor sayıda katılımla gerçekleştirildi

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali bir kez daha büyük bir katılımla gerçekleşti. Alanlarında uzman ve etkin isimler, 6 Ekim Cuma günü Yeni Adana Müzesi’nde gün boyu süren panellere katıldı. Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel, Akdeniz Gastronomi Turizmi, Geleceğin Menüleri, Sınırları Aşıyoruz, Tutucu Damaklara Yeni Tatlar gibi çarpıcı konu başlıkları altında yerel üretime destek sağlanması, kamu ve özel sektörün birlikte çalışmasının önemi, yerel üreticiden tedariğin önemi, sektöre yön verecek tecrübeler ve çözüm önerileri, sürdürülebilirlik alanında gelişmeler ile yeni atılımlar ve daha birçok konu ele alındı. Panellerde söz alan akademisyenler, şefler, kanaat önderleri, sektör temsilcileri, dernek ve oda başkanları, yöneticiler önemli bilgiler verdikleri gibi değer katacak tecrübelerini de dinleyicilerle paylaştı.

Basın mensuplarına eşsiz bir tren yolculuğu deneyimi

7 Ekim Cumartesi günü etkinlikler sabah Pozantı’ya gerçekleştirilen tren yolculuğuyla başladı. Adana Valisi Yavuz Selim Köger’in de katıldığı keyifli yolculukta tüm konuklar tarihi Varda Köprüsü’nde verilen molada hem bölgeyle ilgili bilgi aldı hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıp anı fotoğrafları çektirdi. Ardından yine aynı trenle Pozantı’ya geçen basın mensupları ve festivalin ev sahipleri, burada Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve eşi tarafından ağırlandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve medya mensupları yerel üretim olan lezzetlerin ikram edildiği keyifli bir kahvaltıda buluştu.

Aynı saatlerde 7’nci Adana Lezzet Festivali ise şehir merkezindeki etkinlik alanında büyük bir katılımla devam ediyordu. Adnan Şahin, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Arda Türkmen, Sahrap Soysal, Melih Demirel, Hazer Amani, Türev Uludağ, Umut Karakuş, Yoldaş Sönmez gibi başarılı şeflerin katıldığı etkinliklere, başarılı spor adamı Fatih Terim’in gazeteci Fulya Öztürk ile yaptığı söyleşiye ilgi son derece yüksekti. Sadece şehir halkının değil, Türkiye’nin dört bir yanından hatta yurt dışından festival için Adana’ya gelen yüz binlerce kişi festival alanındaki sohbetleri ve panelleri dinledi. Ziyaretçiler ‘’Genç Şefler Yarışıyor’’ adlı etkinlikle galibiyet için ter döken genç şef adaylarının heyecanlarına ortak oldu, açılan stantlarda Adana’nın yerel ve geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Atatürk’ün sevdiği Adana yemeklerinin anlatıldığı panelde şeflerin sunumu da büyük ilgi gördü.

Adana, gastronomi turizminden hak ettiği payı alacak

Yerel ve ulusal medyanın da büyük ilgi gösterdiği Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde basın mensupları kendilerine ayrılan alanda organizasyona katılan konuklar ve festivali hayata geçiren yetkililerle de sohbet etme fırsatı buldu. Üç gün süren festivalin ardından özellikle Adana deneyimi yaşamak isteyenlere referans olacak paylaşımlara sosyal medya mecralarında gündemi oluşturdu. Şehirdeki otel ve restoranlarda festival öncesi başlayan yüksek talep, festivalin start almasıyla rezervasyon patlamasına dönüştü. Festival özellikle 3 mevsim bahar yaşayan Adana’nın turizmine etkisini gösterdi. Yatırımcının da dikkatini çeken festivaller sayesinde Adana turizm potansiyelinde ilgi ve talebin her yıl arttığı gözlemlendi.

Adana Lezzet Festivali 3 günde 923 bin misafir ağırladı

Toplam 923 bin kişinin katıldığı festival süresince Adana’da 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi. Şehirdeki tüm otellerin dolduğu 3 gün içerisinde birçok misafir konaklama için çevre illerdeki otellere yönlendirildi. 6 Şubat’ta meydana gelen ve Adana’yı da etkileyen depremin ardından işleri azalan şehir esnafı bu festival sayesinde “derin bir nefes aldıklarını ve ilgiden, satışlardan, şehirdeki yerli ve yabancı turist katılımından son derece mutlu olduklarını” anlattı.