7. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması başvuruları başladı

22 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) – KalDer Bursa Şubesi ve Anadolu Karikatürcüleri Derneği iş birliğinde; 17-18 Nisan 2020 tarihlerinde Bursa’da (Türkiye) gerçekleştirilecek olan 18. Kalite ve Başarı Sempozyumu kapsamında düzenlenecek 7. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması’na başvurular başladı.



“Değişim Özünde” teması ile düzenlenecek olan yarışma için son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi. Yarışmaya gönderilen karikatürler KalDer’in organizasyonlarında basılıp kullanılabilecek. Ayrıca eserlerden biri 17-18 Nisan 2020 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan 18. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ana görseli olacak. Yarışmada birinciye 3 bin 500 TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL ödül verilecek. Ayrıca 3 adet de mansiyon ödülü sahibini bulacak.