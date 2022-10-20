74'üncü Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye rüzgarı

Handan Sema CEYLAN

Dünyanın yayıncılık endüstrisindeki en önemli etkinliği olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı, Almanya’nın Frankfurt kentinde 74’üncü kez kapılarını açtı.

Fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde organizasyonu yapılan Türkiye bölümünde 15 yayınevi yer alıyor. Türkiye’den katılan toplam yayıncı sayısı ise 40.

85 ülkeden 4 bin standın kurulduğu Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu yılki teması ‘Dünyaları Birleştiren Kelimeler’ olarak belirlendi. Avrupa’nın hemen yanı başında Rusya-Ukrayna savaşı yaşanırken, kitap fuarının teması okurlara önemli bir mesaj veriyor. Fuar, roman ve çocuk kitaplarından bilimsel veri tabanlarına kadar her türden yayın ve içerik için en önemli uluslararası ticaret fuarı olma özelliğine sahip. Ayrıca, uluslararası hak ve lisans ticaretinin de merkezi konumunda.

Frankfurt Kitap Fuarı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İTO stant alanlarına ek olarak bir Etkinlik Alanı da oluşturuldu. Türk yayıncılar bu alanda fuara katılan diğer firmalarla bire bir toplantılar yapıyorlar.

Fuara İTO ile katılan firma ve kurumlar şunlar: ABM Yayınevi, Destek Yapım, Erkam Yayın, Hiperlink Eğitim, Informascope Bilişim, İz Yayıncılık, Metamorfoz Yayıncılık, Multibem, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nemesis Yayıncılık, Sev Yayıncılık, Timaş Yayınları, Tudem Eğitim Hizmetleri, Yedipınar Basım Yayın, Yumurcak Yayınları.

İstanbul’un lezzeti İTO’nun standında

Frankfurt Kitap Fuarı’nda İTO’nun yayınladığı ‘İstanbul Mutfağında Ahenk ve Lezzet’ kitabı da fuar ziyaretçilerine ve profesyonellere tanıtılıyor. Kitapta tatları, sofraları, ikramları, çeşnileri, kurumları, perhizleri, bayramları, kültürler ve tarihi arka planı ile İstanbul mutfağı tanıtılıyor. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye’den yayınevlerini Frankfurt ve Londra Kitap Fuarları’nın yanı sıra Bakü, Paris, Pekin, Selanik, Seul ve Tifl is’teki fuarlara da taşıdıklarını söyledi. Uluslararası kitap ticaretinin yapıldığı bu fuarlarda çok başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Kuralay, Türkiye’nin Bakü ve Tifl is kitap fuarlarına ‘Onur Konuğu’ statüsünde katılım sağladığını anımsattı.

Fuarda Türk yayıncılık sektörünün kapılarını dünyaya açtıklarını kaydeden İTO Başkan Yardımcısı Kuralay, şunları söyledi: “Türkiye’de genç ve dinamik bir kitap pazarı var. Ayrıca çeviri kitaplarla da kültürlerarası iletişim için önemli bir zeminiz. İşte bu imkanları taşıyan Türk yayıncılık sektörünün sesini biz buradan dünyaya duyuruyor, yayıncılığımızın gücünü gösteriyoruz. Frankfurt Kitap Fuarı’nda küresel yayıncılığın yarınlarına uzanıyoruz. Burada kitabın teknolojiyle birlikte değişen serüvenine şahitlik ediyoruz. Başarı hikayelerinin sayfalarını birlikte açıyoruz.” Frankfurt Kitap Fuarı 23 Ekim’e kadar açık olacak.

İsrafil Kuralay: Türkiye’de sektör büyüklüğünde ilk 10’da

Türkiye’nin kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde dünyada ilk 10’da yer aldığını söyleyen İsrafi l Kuralay, “2000’de ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bin iken, bu rakam 2021’de 10 kattan fazla artarak 87 binin üzerine çıktı. Yine 2010’da bandrol sayısı 215 milyon iken 2021’de 440 milyon sınırına dayanmıştır” diye konuştu. Pandemiyle birlikte sektörde de ciddi değişimler yaşandığına dikkati çeken Kuralay, “İnsanların kitap ve kültür alanında tüketim alışkanlıkları değişti. Bizim bunu dikkate alarak e-kitap’tan e-ticaret’e kadar bütün yenilikleri, okurlara ulaştırmalıyız. Böylece sadece yurtiçindeki okurları değil yurtdışındaki okurları da hedefl ememiz gerekiyor. Frankfurt Kitap Fuarı da bu açıdan önemli bir platform” dedi.