75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

08 Ocak 2018

Bu yıl 75.'ncisi düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

Kaliforniya Los Angeles'ta düzenlenen törene 2017 yılında patlak veren Hollywood'taki cinsel saldırıya dikkat çekmek için yapılan protesto damgasını vurdu. Davetliler Hollywood’daki cinsel istismar mağdurlarına destek olmak için kırmızı halıda siyah rengi tercih etti.

Fatih Akın'ın Almanya/Fransa ortak yapımı filmi "In The Fade", Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı. Fatih Akın ödülü, In The Fade'de rol alan Diane Kruger ile aldı.

İşte 75. Altın Küre Ödülleri'ni kazanan isimler:

The Shape of Water -Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Drama

Gary Oldman, "Darkest Hour"

Gary Oldman, biyografik bir film olan Darkest Hour'da Winston Churchill'i canlandırıyor.

Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

James Franco, "The Disaster Artist"

Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Drama

Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü

Allison Janney, "I, Tonya"

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü

Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Dram

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

Lady Bird

En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü

Guillermo del Toro, "The Shape of Water"

En İyi Senaryo Altın Küre Ödülü

Martin McDonagh, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

En İyi Yabancı Dilde Film Altın Küre Ödülü

"In the Fade"

En İyi Müzik Altın Küre Ödülü

Alexandre Desplat, "The Shape of Water"

En İyi Şarkı Altın Küre Ödülü

This Is Me" — "The Greatest Showman"

En İyi Animasyon Film Altın Küre Ödülü

"Coco"

En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Drama

"The Handmaid’s Tale," Hulu

En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

"The Marvelous Mrs. Maisel," Amazon

TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama

Sterling K. Brown, "This Is Us"

TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi

Aziz Ansari, "Master of None"

TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama

Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale"

TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Televizyonda En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi

Nicole Kidman, "Big Little Lies"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

Alexander Skarsgard, "Big Little Lies"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

Laura Dern, "Big Little Lies"

Televizyonda En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi

Ewan McGregor, "Fargo"

En İyi Mini dizi veya Televizyon filmi Altın Küre Ödülü

"Big Little Lies"

Cecil B. DeMille Özel Ödülü

Oprah Winfrey