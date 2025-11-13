8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali için başvurular başladı

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, bu yıl 8’inci kez gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından çocuk ve gençleri sanatla bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlik, bu kez yolculuğuna “Sanatını Mutlulukla Buluştur” temasıyla çıkıyor.

Bienalin küratörlüğünü devlet sanatçısı Prof. Devrim Erbil, sanat kurulu başkanlığını akademisyen-ressam Dr. Zeynep Öztürk, direktörlüğünü ise Gazi Selçuk üstleniyor. Sergi ve etkinlikler Nisan 2026’da İstanbul’da gerçekleşecek.

4–18 yaş arası genç yeteneklere açık

Bienal, sanatın tüm disiplinlerinden üretimleri kabul ediyor. 4 ila 18 yaş arasındaki çocuk ve gençler; resim, heykel, enstalasyon, video, fotoğraf, dijital sanat, performans, drama, dans, müzik ve sahne sanatları alanlarında başvuru yapabiliyor. Başvurular, cocukgenclikbienal.org üzerinden çevrimiçi alınıyor.

Bienal sürecine ilişkin takvim şöyle:

- Görsel sanatlar başvuruları: 1 Ekim-5 Aralık 2025

- Sonuçlar: 26 Aralık 2025

- Onaylanan projelerin üretimi: 27 Aralık 2025-10 Nisan 2026

- Müzik ve sahne sanatları başvuruları: 1 Ekim 2025-20 Mart 2026

- Sonuç açıklaması: 30 Mart 2026