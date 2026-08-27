8 milyon dolar istedi, yarısının yarısının yarısını bile alamayacak!

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Blake Lively ile “It Ends With Us” filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni arasında aylardır devam eden hukuk savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Lively’nin talep ettiği milyonlarca dolarlık avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı mahkeme tarafından büyük ölçüde kabul edilmedi.

Blake Lively 8 milyon dolar talep etti

Blake Lively, Justin Baldoni’nin kendisine 8 milyon dolar avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı borçlu olduğunu ileri sürdü. Söz konusu masraflar, Baldoni’nin karşı davasıyla mücadele edilen 10 aylık süreçte birikti. Baldoni’nin açtığı dava ise reddedildi.

Mahkemenin kararı Lively’nin beklentisinin oldukça altında kaldı. Oyuncunun 400 bin dolar avukatlık ücreti almasına hükmedildi. Böylece Lively, talep ettiği 8 milyon doların yalnızca yüzde 5’ini alabilecek.

Mahkeme 8 milyon dolarlık talebi neden kabul etmedi?

Kararda avukatlık ücretleri ve mahkeme masraflarının büyüklüğü dikkat çekti. Hakim, Lively’nin karşı taraftan istediği avukatlık ücretinin makul olmadığına hükmederken mahkeme masraflarındaki tutarsızlıkları da eleştirdi.

Yargıç Liman’ın, Baldoni’nin avukatlarının itirazlarında dile getirdiği görüşlere paralel olarak, Lively tarafından talep edilen bazı tutarları “aşırı” ve “fahiş” bulduğu belirtildi.

Blake Lively, “It Ends With Us” filminin çekimleri sırasında Justin Baldoni’nin kendisini taciz ettiği suçlamasıyla dava açmıştı. Baldoni’nin misilleme amacıyla açtığı belirtilen 400 milyon dolarlık dava da düştü.

Ayrıca aynı hakimin, Lively’nin Baldoni’ye karşı açtığı cinsel taciz davasındaki iddiaların çoğunu daha önce reddettiği ve tarafların para alışverişi olmadan davayı çözmeye karar verdiği aktarıldı.

Blake Lively’nin avukatlarından karar sonrası açıklama

Kararın ardından Blake Lively’nin avukatları Esra Hudson ve Michael Gottlieb açıklama yaptı. Avukatlar, Justin Baldoni ve Wayfarer şirketinin açtığı 400 milyon dolarlık davayı “temelsiz ve intikam amaçlı” olarak nitelendirdi ve kararın California açısından tarihi öneme sahip olduğunu savundu.

Lively’nin avukatları ayrıca oyuncunun açtığı davanın para amacı taşımadığını belirterek, meselenin “hesap verebilirlikle ilgili” olduğunu ifade etti.