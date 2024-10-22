'9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali' 2 Kasım'da başlıyor

'9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali' 2-9 Kasım'da düzenlenecek. 'Başka Bi' Festival' mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin jürisinde başkan Semih Kaplanoğlu'nun yanı sıra, oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan ve Faruk Güven yer alıyor.

Festivalin genç yönetmenlerin sesini duyurmasına imkan sağladığına işaret eden Kaplanoğlu, "Sinemamızın geleceği, genç yeteneklerin festivalde umut dolu eserler sunmasıyla şekilleniyor. Bu zorlu dönemde festivaller, gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor" ifadelerini kullandı.

Toplam ödül 175 bin lira

Kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400'e yakın başvuru yapıldı. Festivalin 9 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreninde 175 bin lira değerinde ödül takdim edilecek. Festivalde birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. İşitme ve görme engelli bireylere özel hazırlanan bazı gösterimlerde ise ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme yer alacak.