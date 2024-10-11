9 ülkenin sanatçıları Ankara Kukla Festivali'nde buluşuyor

10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ve Tiyatro Tempo tarafından 13-20 Ekim arasında düzenlenecek. Türkiye, Kazakistan, Fransa, Bulgaristan, Güney Kore, Moldova, Sırbistan, Gürcistan ve Brezilya'dan kukla sanatçılarını ve tiyatrolarını buluşturacak festivalde, 14 farklı oyun izleyiciye sunulacak.

Festival, 14 Ekim'de Batıkent Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonunda sahnelenecek Güney Kore'nin 'Sarıl Bana Kumiho' oyunuyla başlayacak. '3 yaşından büyük her izleyiciye ulaşılması' amaçlanan festivalde, Kazakistan'dan gelen Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu 'Rüzgarın Fısıltası', Tiyatro Tempo 'Köpek Olmak İstemiyorum', 'Karagöz Aranıyor Baba' ve 'Karagöz Şişe Avcısı' isimli oyunlarını sergileyecek.

Ödüllü oyunlar izleyiciyle buluşuyor

Festival Direktörü Marina Yüce, "Bu yıl kalabalık ve çok önemli gruplar geliyor. Yurt dışından 8 ülkeyi ağırlıyoruz. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik oyunlar sahnelenecek. Dünyanın en iyi örneklerini davet etmeye çalışıyoruz. Genelde ödüllü tiyatroları, yurt dışına gittiğimizde hem sanatçı hem de jüri üyesi olarak izlediğimiz, güvendiğimiz örnekleri getiriyoruz" dedi.

Festivalin Güney Kore'nin efsaneye dayalı oyunuyla resmi açılışını yapacağını belirten Yüce, Gürcistan'ın iki eserle festivale katıldığını bildirdi. Bunlardan Alis Harikalar Diyarında eserinde, Alis'in ergenliğe girdikten sonra gittiği Japonya'daki serüvenlerinin anlatılacağını belirten Yüce, Batum Devlet Gençlik Devlet Kukla Tiyatrosu'nun da Charlie Chaplin'in sevgilisine yazdığı mektupların konu edildiği 'Geraldine'ye Mektup' oyununu 16 Ekim'de sahneleyeceğini ifade etti.

Kukla Forumu

Festival kapsamında 'Kukla Forumu' da düzenleneceğini bildiren Yüce, "Festival kapsamında 4. Uluslararası Kukla Forumuna ev sahipliği yapıyoruz. Forumu, Rusya St. Petersburg Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Astana Devlet Sanat Akademisi'nin öncülüğünde Uludağ Üniversitesi'nin katkılarıyla çevrim içi yapıyoruz. 16 Ekim'deki forumda 19 sunum yapılacak ve Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bildirileri Türkçe, Rusça ve İngilizce kaynak kitap olarak yayımlayacak" dedi.