ABD'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, Los Angeles'ta başladı

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde ve birçok ülke diplomatının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, gastronomi sektörünün önde gelen isimleri, seyahat acenteleri ve sanat dünyasından konuklar ağırlandı.

Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum açılış konuşmasında, Türk davetlilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, Amerikalı misafirlere Türk mutfağının tarihi ve kültürel zenginliklerinden bahsetti.

Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ile Türk kahvesinin ikram edildiği gecede, yabancı misafirlere Türk yemeklerinin "sağlıklı, atık dostu ve sürdürülebilir yönleri anlatılırken taşıdığı geleneksel izlere" dikkati çekildi.

Türk kahvesi sunumu yapıldı

Türk mutfağının tanıtıldığı gecede, Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından davetlilere özel bir konseptte Türk kahvesi ikram edildi. 500 yıllık Türk kahvesi kültürünü sanatla buluşturan ünlü mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin kahve çekirdeği üzerine çizdiği resimler ilgi ve hayranlıkla izlendi.

Turkish Coffee Lady Vakfı Kurucusu Gizem Salcıgil White, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yapılan Türk kahvesi sunumuyla ilgili, "Dünyayı 500 yıl önce değiştirmiş ve Türk gastronomisinin kalbinde yatan kültürel mirasımız Türk kahvesini, televizyon ve turizm dünyasından kişilere tanıtmaktan büyük mutluluk duyduk." dedi.

White, micro art sanatçısı Hasan Kale ile "gastro-diplomasi" projesi olarak hazırladıklarını belirttiği "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" isimli belgeseli de önce ABD'de, sonra küresel ölçekte izleyicilerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Miami, New York, Huston gibi kentlerde bir hafta boyunca devam edecek.