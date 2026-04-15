ABD’den Türkiye’ye tarihi iade: Smyrna yıllar sonra evinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Türkiye’ye ait önemli bir kültürel miras daha ülkeye kazandırıldı. Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı, ABD’den iade edilerek yıllar sonra ait olduğu topraklara döndü.

Denver Sanat Müzesi koleksiyonunda yer alan eserin Anadolu kökenli olduğu, Bakanlık uzmanlarının incelemeleri ve arşiv kayıtlarıyla kesin olarak ortaya kondu. 1934 tarihli bilimsel raporlar da eserin Smyrna Agora kazılarından geldiğini doğruladı.

Uluslararası iş birliği sonuç verdi

Türkiye’nin talebi ve müze ile yürütülen yapıcı diyalog süreci sonucunda eser gönüllü olarak iade edildi. Bu süreç, kültür varlıklarının korunmasında uluslararası iş birliklerinin önemini bir kez daha gösterdi.

M.S. 5. yüzyıla tarihlenen 25 santimetrelik mermer heykel başı, Theodosius Dönemi’ne ait bir erkek portresi olarak tanımlanıyor. Detaylı işçilik ve güçlü yüz ifadesiyle dikkat çeken eser, Efes–Smyrna bölgesindeki bir atölyede üretildi.