Aborjin sanatı Ankara’da: Bülent Borluk’tan Darüşşafaka yararına sergi

Avustralya Aborjin sanatını cam nokta boyama tekniğiyle modern bir yorumla buluşturan ressam Bülent Ufuk Borluk, Ankara’da düzenlediği yeni sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

“Australian Aboriginal Art / Cam Nokta Boyama Sergisi” 17–28 Kasım tarihleri arasında Yaşar Kemal Kültür Merkezinde ziyarete açık olacak.

Aborjin motiflerini cam üzerine taşıyor

Darüşşafaka Urla Rezidans’ta yaşamını sürdüren Borluk, Avustralya’da geçirdiği 25 yılın ardından yerli halkın geleneksel sanat anlayışından ilham aldığını belirtiyor. Cam yüzey üzerine akrilik boya ile renkli noktalarla yaptığı çalışmaları, hem Aborjin kültürünü hem de kendi özgün stilini yansıtıyor.

Sergiden elde edilen tüm gelir Darüşşafakalı öğrencilerin nitelikli eğitimine aktarılacak. Borluk, daha önce de benzer bir sergi düzenlediğini hatırlatarak tüm sanatseverleri dayanışma ve sanatın birleştiği bu özel etkinliğe davet ediyor.